В Николаевской области ученик распылил в школе газ: 20 человек пострадали

Из-за распыления баллончика с перцовым газом 20 человек обратились к врачам

Фото: Facebook

В Николаевской области ученик распылил в школе газ: 20 человек пострадали //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d91/428/5c6d9142815a4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d91/428/5c6d9142815a4.jpg 2019-03-12T18:30:29+02:00 Другие регионы Из-за распыления баллончика с перцовым газом 20 человек обратились к врачам

В Николаевской области старшеклассник распылил перцовый газ из баллончика в школе села Первомайское, Витовского района.

В результате инцидента 19 учеников и один работник школы обратились за помощью медиков. Как сообщили в пресс-служба областного управления полиции, происшествие случилось 12 марта.

"17-летний ученик 11 класса принес в свою школу перцовый баллон и распылил газ у туалета. В результате 19 детей и один работник школы почувствовали себя плохо, поэтому обратились за помощью к медикам", – говорится в сообщении.

Полицейские, прибывшие на вызов от учителей, изъяли у подростка средство для самозащиты слезоточивого и раздражающего действия Перец-4.

По словам школьника, он нашел баллончик на местном стадионе и принес в школу и распылил газ, чтобы проверить, как он действует и что будет происходить. По данному факту начато расследование уголовного производства по статье хулиганство.

Напомним, недавно в школе города Надворная Ивано-Франковской области произошло ЧП. Один из учеников принес в школу баллончик с перцовым газом и распылил его в помещении. В результате, одну из учениц увезли на "скорой" в больницу.

Ранее мы писали, что из-за отравления неизвестным газом в средней общеобразовательной школе №9 Ужгорода в медучреждения обратились уже 13 школьников. Также в городе Белая Церковь девятиклассники распылили перцовый газ.

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