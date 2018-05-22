В Николаевской области в карьере утонул подросток

Парень не сообщил дома о том, что ушел рыбачить, а когда родные забили тревогу, его телефон уже не отвечал

Сегодня в Николаевской области водная стихия унесла жизнь 15-летнего парня. Подросток ушел рыбачить на затопленный гранитный карьер около Саковской скалы в районе села Бугское Арбузинского района. Мальчик долго не возвращался, поэтому родители вызвали спасателей. Те и обнаружили тело ребенка в воде в четырех метрах от берега, – сообщают "Николаевские новости".

Как выяснилось, он не сообщил дома о том, что ушел к карьеру, а когда родные забили тревогу, его телефон уже не отвечал.

Для выяснения обстоятельств трагедии на месте происшествия работала полиция.

В Главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области отметили, что с начала нынешнего года в Николаевской области произошло 13 происшествий на воде, утонуло 6 людей, спасено – 8.

Ранее в селе Пирожная Кодымского района Одесской области утонул подросток. Мальчик 2006 года рождения перевернулся в лодке в воскресенье, 22 апреля, вечером.

Напомним, во Львовской области на глазах у отчима утонула трехлетняя девочка. 23 апреля вместе со своим 33-летним отчимом малышка пошла на речку Западный Буг. По словам мужчины, около 17:00 девочка, играя, поскользнулась на плите и упала в реку. Течением ее затянуло под воду, и спасти ее не удалось.

Ранее на Закарпатье в реке Иршавка утонули 68-летний мужчина и его 4-летний внук.