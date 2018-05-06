В Кривом Роге спасатели вытащили из реки мужское тело

Труп находился на расстоянии 7 м от берега на глубине 3 м

В Кривом Роге Днепропетровской области спасатели 6 мая вытащили из реки Саксагань труп мужчины, который накануне вечером в состоянии алкогольного опьянения прыгнул в воду с пешеходного моста. Об этом сообщает ГСЧС в области.

Сообщение о том, что пьяный мужчина прыгнул в воду поступило в службу 5 мая, в 22:10. Прибыв на место происшествия, спасатели с помощью лодки и фонарей обследовали акваторию реки и прилегающую территорию, однако тело не обнаружили.

Труп был найдет, сегодня, 6 мая в 10:00 утра. При помощи водолазного оборудования и лодки он был доставлен к берегу и направлен на судебно-медицинскую экспертизу.

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