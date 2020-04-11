В Николаевской области зафиксировали коронавирус: кто заразился

В Николаевской области зафиксировали два случая заражения коронавирусом. Об этом во время ежедневного брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

"У нас уже нет ни одной области, в которой не зафиксированы случаи коронавирусной болезни. Сегодня первые два случая зафиксированы в Николаевской области. Это непосредственно в Вознесенском районе у людей, вернувшихся из Польши. Они не вошли в статистику за предыдущие сутки, но только что сообщили, что случаи есть", – сказал Ляшко.

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Напомним, ранее Служба безопасности Украины взялась проверять чиновников в Николаевской области относительно непринятия неотложных мер для противодействия распространению коронавируса в регионе. Действия чиновников могли причинить значительный вред жизни и здоровью жителей области из-за распространения коронавирусной инфекции.

Кроме того, Виктор Ляшко уточнил, что причина отсутствия подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Николаевской области могла быть связана с тем, что анализы не своевременно доставляли в специализированную лабораторию.

В свою очередь мэр Николаева объяснил, почему в регионе долгое время не было случаев COVID-19. По его словам, местные жители путешествуют очень мало.

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