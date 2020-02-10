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В Николаевскую ОГА с обысками пришла "делегация" силовиков

10 февраля, 20:46

Обыски проходили в рамках расследования о присвоении земли

/ Фото: Преступности.нет

В здании Николаевской областной государственной администрации в рамках расследования аферы с завладением крупным водным участком в 157 гектаров.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, следственные действия вели сотрудники Службы безопасности Украины, Нацполиции и прокуратуры.

"В суде по иску прокуратуры установили, что должностные лица Николаевской ОГА в 2015 году, принимая спорное распоряжение в отношении водных объектов общегосударственного значения, вышли за пределы своих полномочий. Соответствующий договор аренды был признан недействительным", – говорится в сообщении.

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У генпрокурора напомнили, что распоряжение такими земельными участками отнесено к исключительной компетенции Кабмина.

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Ранее сообщалось, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели в ноябре обыски у заместителя начальника Киевской городской таможни Сергея Тупальского и еще ряда работников ведомства.

Кроме того, мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал в студии программы "Сегодня" на телеканале "Украина" производства, открытые против него в НАБУ.

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СБУ прокуратура николаевская ога обыски Нацполиция

Источник: Сегодня

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