В Новые Санжары пригласили врачей из Полтавы и Киева

В Новые Санжары Полтавской области, где будут находиться под наблюдением эвакуированные из Китая украинцы и иностранцы, приглашены специалисты по инфекционным болезням из Полтавы и Киева.
Как сообщили в Полтавской областной госадминистрации, прибытия специалистов ожидают в медицинском центре Национальной гвардии Украины.
"Председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов пригласил в Новые Санжары специалистов медицинской отрасли Полтавщины, в частности, заведующую кафедрой, доктора медицинских наук, доцента, врача высшей категории по специальности "Инфекционные болезни" Татьяну Коваль и заместителя главного врача по медицинской части "Полтавской областной клинической инфекционной больницы" Людмилу Волошину", – говорится в сообщении.
Кроме того, к осмотрам прибывших также "привлекут специалистов из Киева, которые уже выехали".
Руководитель области заверил, что сделает все, чтобы избежать каких-либо угроз для жителей области.
В ОГА напомнили, что прибывшие из Уханя граждане Украины прошли санитарно-эпидемиологические проверки состояния здоровья при посадке на борт в Китае, во время промежуточной посадки в Казахстане, а также контроль на борту самолета во время полета.
Врачи украинского Минздрава подтвердили, что все эвакуированные здоровы, не имеют никаких симптомов болезни, но должны пройти карантин на протяжении 14 дней.
Эвакуированные граждане будут жить в закрытом медицинском центре Национальной гвардии в Новых Санжарах. Он будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности.
Напомним, в Новых Санжарах Полтавской области произошли столкновения между полицейскими и протестующими. Люди перекрыли трассу на въезде в поселок и стояли возле медицинского центра всю ночь. Кроме того, в Новые Санжары стягивают военную технику – утром на трассе видели бронетранспортеры.
Подробнее о ситуации читайте в материале "Сегодня": "Эвакуация украинцев из Китая: надежен ли карантин и есть ли риск эпидемии".
Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев из Китая
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