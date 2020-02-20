В Новые Санжары пригласили врачей из Полтавы и Киева

Специалистов по инфекционным болезням пригласили в медцентр Нацгвардии

В Новые Санжары Полтавской области, где будут находиться под наблюдением эвакуированные из Китая украинцы и иностранцы, приглашены специалисты по инфекционным болезням из Полтавы и Киева.

Как сообщили в Полтавской областной госадминистрации, прибытия специалистов ожидают в медицинском центре Национальной гвардии Украины.

"Председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов пригласил в Новые Санжары специалистов медицинской отрасли Полтавщины, в частности, заведующую кафедрой, доктора медицинских наук, доцента, врача высшей категории по специальности "Инфекционные болезни" Татьяну Коваль и заместителя главного врача по медицинской части "Полтавской областной клинической инфекционной больницы" Людмилу Волошину", – говорится в сообщении.

Кроме того, к осмотрам прибывших также "привлекут специалистов из Киева, которые уже выехали".

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Руководитель области заверил, что сделает все, чтобы избежать каких-либо угроз для жителей области.

В ОГА напомнили, что прибывшие из Уханя граждане Украины прошли санитарно-эпидемиологические проверки состояния здоровья при посадке на борт в Китае, во время промежуточной посадки в Казахстане, а также контроль на борту самолета во время полета.

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Врачи украинского Минздрава подтвердили, что все эвакуированные здоровы, не имеют никаких симптомов болезни, но должны пройти карантин на протяжении 14 дней.

Эвакуированные граждане будут жить в закрытом медицинском центре Национальной гвардии в Новых Санжарах. Он будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности.

Напомним, в Новых Санжарах Полтавской области произошли столкновения между полицейскими и протестующими. Люди перекрыли трассу на въезде в поселок и стояли возле медицинского центра всю ночь. Кроме того, в Новые Санжары стягивают военную технику – утром на трассе видели бронетранспортеры.

Подробнее о ситуации читайте в материале "Сегодня": "Эвакуация украинцев из Китая: надежен ли карантин и есть ли риск эпидемии".

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев из Китая

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