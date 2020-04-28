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В очаге коронавируса в Сумской области выздоровели все инфицированные

28 апреля, 15:18

Тина Наринецкая

В Казацком COVID-19 заболели 19 человек

В селе Казацком Конотопского района, которое стало очагом вспышки эпидемии COVID-19 в Сумской области, выздоровели все инфицированные. Об этом во время брифинга рассказал заместитель директора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк.

"На сегодня мы можем говорить о том, что в Казацком у нас нет людей, у которых было бы подтверждено заболевание COVID-19. Но это не значит, что там не надо проводить определенные ограничительные меры. И это не говорит о том, что не будет повторного заражения – мы не можем этого гарантировать", – сообщил Мацюк.

В Казацком лабораторно подтвердили 19 случаев COVID-19, две больные женщины умерли. Всего же в Сумской области коронавирусом заразились 95 человек. Для четырех человек болезнь закончилась летально, 54 пациентов удалось вылечить.

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Напомним, на данный момент в Украине коронавирусом заразились 9410 человек. Вирус уже унес жизни 239 украинцев.

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Кроме того, на днях эпидемиологи предупредили о второй волне коронавируса в Украине.

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