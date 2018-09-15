В одной из школ Кривого Рога пол сделали из необычного материала

Такое покрытие обошлось в два раза дешевле, чем обычный линолеум

В Кривом Рогу в школе №124 пол выложили из пятикопеечных монет на сумму почти три тысячи гривен. Родители десятиклассников хотели сэкономить на ремонте и решили, что такое покрытие обойдется дешевле, чем линолеум. Пятаки начали собирать всем классом, после того, как увидели в интернете дешевую альтернативу стандартному покрытию.

Ученица школы Полина Гордеева рассказала, что в этом ей помогала мама, которая меняла на работе у сотрудников бумажные деньги на монеты.

"Мама начала собирать на работе, ей приносили сотрудники. Она обменивала на бумажные деньги. И мы их приносили в школу", – рассказала школьница.

Школьник Андрей Мяч, рассказал, что люди приносили разные суммы денег.

"Бывает, по гривне приносили, бывает и по две. Было 35, бывало просто пять копеек принесли", отметил парень.

Пятаки собирали целый год. В общей сумме на покрытие для пола понадобилось 57 тысяч монет, что в общей сумме составило 2850 гривен. Родители и учителя отметили, что такой пол обошелся им в два раза дешевле, чем обычный линолеум.

Учительница физики Светлана Шиль рассказала, что мастер сделал покрытие из монет бесплатно.

"Стандартный пол из линолеума – это порядка 220-300 гривен за квадратный метр. Учитывая, что мастер у нас работает "за спасибо", а монетки нам приносят небезразличные люди, то на материал, на лак, на стяжку и на клей мы потратили 110,7 гривен за квадратный метр", – поделилась учительница.

К началу учебного года монетами выложили половину пола класса. После того, как об этом случае стало известно в соцсетях, люди начали активнее приносить пятаки в школу. Полностью завершить ремонт в кабинете физики обещают уже на осенних каникулах.

Напомним, Национальный банк Украины ввел в обращение памятную монету номиналом две гривни, посвященную 100-летию Таврического Национального университета имени Вернадского, который в 2015 году переехал из оккупированного Крыма в Киев.

Также украинский Нацбанк в 2018 году презентовал три монеты из серии, посвященной Вооруженным силам Украины – "Защитникам Донецкого аэропорта", "День украинского добровольца" и "100-летие создания Украинского военно-морского флота".

Ранее сообщалось, что в Украине из оборота постепенно выводят монеты номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек. НБУ весной объявил о прекращении их чеканки. Новые копейки в обращение не запускают, а в торговых точках суммы с копейками в случае отплаты наличными должны округляться.