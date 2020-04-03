В Олешках простились с медсестрой, умершей от COVID-19: более ста человек целовали покойную

В Херсонской области жители города Олешки похоронили 67-летнюю медсестру, которая умерла от коронавируса.

Как сообщил советник главы областной государственной администрации Богдан Ковалев в своем Facebook, умершая пользовалась уважением и проститься с ней пришло больше сотни людей.

"Умершая медсестра, была уважаемым человеком и на похороны пришло более ста человек, пришло много колег-медработников, ну, и как принято во время прощания, люди целовали покойную в лоб", - говорится в сообщении.

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Также Ковалев добавил, что главный врач больницы, в которой работала медсестра, была на сессии райсовета и вела разговоры с депутатами и чиновниками района, дружески обнималась.

"Позже у нее появились первые симптомы. Сейчас главврач находится на самоизоляции", - добавил он.

По неподтвержденной информации местного издания 0552.ua, умершая медсестра более 10 лет страдала от онкологии, что и стало роковым после заболевания коронавирусом, а заразить ее могла невестка, которая две недели назад вернулась из Италии.

Напомним, ранее стало известно, что после смерти медсестры в городе Олешки 130 ее коллег были отправлены на самоизоляцию.

Стоит добавить, что на похороны женщины, заболевшей в роддоме Ивано-Франковска, допустили только ее родственников, а кладбище в этот момент было пустое.

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