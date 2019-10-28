В Полтаве арестовали кремлевского "тролля"-подстрекателя

Через несколько сообществ в соцсети мужчина подстрекал нападать на мацменьшинства в Украине

Служба безопасности Украины задержала жителя Полтавы, который по указанию российских кураторов пытался расшатать ситуацию в стране, подстрекая к межнациональным конфликтам.

В пресс-службе СБУ сообщили, что полтавчанин администрировал пять сообществ в запрещенной соцсети, призывая в них молодежь, включая несовершеннолетних, присоединяться к радикальным формированиям.

"Участники групп должны были провоцировать межэтнические конфликты путем силовых провокаций представителей нацменьшинств", – отметили в СБУ.

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Деньги за работу подозреваемый получал от администраторов шовинистических сообществ, которые контролируются спецслужбами страны-агрессора.

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В отношении виртуального подстрекателя начато уголовное производство за создание противозаконных вооруженных формирований и нарушение равноправия граждан. На данный момент он задержан.

"По материалам СБУ решением суда он признан виновным в совершении преступления. Также к ответственности привлечены другие лица, причастные к противоправной деятельности", – добавили в службе.

Напомним, ранее в этом году в Украине раскрыли агентурную сеть РФ, которая занималась фейковыми сообщениями в соцсетях для разжигания межконфессиональной розни, подрывом общественного мнения и призывами к беспорядкам, пытаясь дестабилизировать ситуацию внутри страны.

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