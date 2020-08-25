В Полтаве иностранец похитил машину с детьми (фото)

В Полтаве иностранный студент угнал легковой автомобиль, на заднем сидении которого находились двое маленьких детей. После похищения машины мужчина, пытаясь сбежать, устроил аварию.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, нарушителя задержали на протяжении нескольких минут. Оказалось, что угонщиком был 20-летний студент, прибывший из Судана на учебу в одном из вузов города.

"В полицию 24 августа поступила информация от мужчины, что около 13 часов по улице Соборной неизвестный завладел его автомобилем Opel в салоне которого находилось двое детей: 2012 и 2019 годов рождения", - говорится в сообщении.

На поиски автомобиля сразу был ориентирован весь личный состав полиции города. Вскоре машина была обнаружена, а мужчина, который сидел за рулем, врезался в отбойник и начал убегать. Копы догнали его и задержали.

Были открыты уголовные производства по статьям "незаконное завладение транспортным средством" и "незаконное лишение свободы двух малолетних детей", которые грозят лишением свободы на срок до пяти лет.

Напомним, ранее мы сообщали, что лидером среди украинских городов по угону машин стал Киев. В столице машины воруют чаще, чем в других городах – до 20 автомобилей в день. И, в основном, в праздничные дни. Как защитить свой автомобиль, новости "Сегодня" расспросили у экспертов по безопасности и у жертв грабителей .

Также правоохранители разоблачили преступную группировку, члены которой специализировались на угонах машин премиум-класса . В течение трех лет на территории столицы, Киевской области и других регионов Украины они воровали такие авто, как Mazda, Kia, Honda, Toyota, Lexus и BMW.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться