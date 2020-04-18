В Полтаве по трубам теперь течет святая вода: как правильно освятить куличи

Обряд освящения православные священники провели с самого утра, чтобы полтавские верующие могли не выходить из дома

Освятить пасху, не выходя из дома, в Полтаве теперь можно водой из крана. Сегодня утром ее освятили. Но будет трапеза считаться освященной, если ее обрызгать обычной водой, корреспонденты новостей "Сегодня" спросили у священнослужителей.

Обряд освящения провели с самого утра. Во дворе были только церковники. Придерживаются карантина. Воду для Полтавы берут из подземных источников.

Лиана Козмейчук, прессекретарь коммунального предприятия "Полтававодоканал":

"Это и есть артезианская скважина, из которой поступает вода в дома полтавчан. Значит, глубина водоносных горизонтов 400-800 метров".

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Из скважин вода попадает в огромные резервуары. А оттуда ее подают в систему.

"Здесь находятся насосы, которые перекачивают воду из резервуаров, в которые она добывается из скважин. Поднимается и подается уже на огород", – говорит Наталья Гурьянова, машинистка насосных установок "Полтававодоканал".

За день здесь перекачивают почти 13 тысяч кубов воды. В Полтаве таких водозаборов – пять. Все соединены между собой. Поэтому коммунальщики предложили священникам освятить воду на одном.

"Традиционно воду на полтавском водоканале освящают на крещение, но учитывая сегодняшнюю ситуацию, руководство решило освятить воду и в этот день", – отметила Лиана Козмийчук пресс секретарь коммунального предприятия "Полтававодоканал".

Таким образом хотят удержать полтавчан дома, чтобы те не шли святить куличи в церкви, а сами сделали это дома. Святые отцы не отрицают и советуют, как правильно это сделать.

"Прочитать молитву или тропарь Пасхальный "Христос воскрес из мертвых, смертию смерть поправ" или молитву "Отче наш", осенить крестным знамением и окропить святой водой. И потреблять", – говорит владыка Федор Архиепископ Полтавский и Кременчугский.

Архиепископ Полтавский и Кременчугский добавляет, что освящение куличей – это только благословение на потребление уже не постные блюда. Более традиция, чем обязательное действо. Поэтому верующих в этом году призывают остаться дома и провести этот обряд самостоятельно.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что полиция готова к радикальным разгонам верующих, нарушающих карантин на Пасху. И будут действовать так по постановлению правительства – об этом предупредил советник министра внутренних дел Юрий Тандит.

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