Празднование Пасхи: митрополит УПЦ рассказал, как отметить на карантине

Верующие Украинской Православной Церкви смогут отметить Пасху и освятить куличи в условиях карантина, и должны с пониманием отнестись к ограничениям, введенным из-за распространения коронавируса.

Об этом заявил управляющий делами УПЦ митрополит Антоний в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

"Хотел бы поблагодарить Бога за то, что храмы все-таки будут открыты, и богослужения будут совершаться. Однако, поскольку есть определенные ограничения – в храмах на момент богослужения могут находиться не более 10 человек – я призываю всех верующих с пониманием отнестись к этим ограничениям, и со смирением и послушанием принять то, что нужно молиться дома и смотреть трансляцию пасхального богослужения по телевизору", – сказал он.

Также митрополит Антоний заявил, что делегация УПЦ уже вылетела за Благодатным огнем, который вечером будет доставлен в Украину.

"В Великую Субботу каждый год в этот день делегация Украинской Православной Церкви летит на Святую Землю в Иерусалим, чтобы получить Благодатный огонь. В этом году, несмотря на все сложности, нашей делегации удалось организовать вылет в Тель-Авив", – добавил он.

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Митрополит подчеркнул, что 18 апреля, около 19 часов "мы сможем привезти Благодатный огонь в Киев, и этот Благодатный огонь смогут взять все епархии УПЦ и отвезти во все уголки Украины – как предвестник Пасхи Христовой".

Выступление митрополита Антония смотрите с 1 минуты 05 секунд:

Свобода Савика Шустера на канале "Украина"

Управляющий делами УПЦ также рассказал о трех вариантах освящения куличей, которые возможны в условиях карантина.

"Первый вариант – после завершения богослужения можно зайти в храм по одному-два человека, в маске, с соблюдением социальной дистанции, и освятить пасхальную корзину. Знаю, что на приходах священники уже формируют списки, чтобы каждый прихожанин приходил в свое время, и чтобы не было скопления людей. Поэтому необходимо спрашивать у священника, чтобы понять, когда необходимо прийти в храм.

Второй вариант больше касается сельских общин, где священник может пройти по улице и освятить пасхальные корзины людей, которые выйдут из дворов.

Третий вариант – если нельзя быть в храме и освятить корзину у священника, то позволяется, как исключение, прочитать молитву "Отче Наш", прочитать пасхальный гимн "Христос Воскресе!" и освятить куличи святой крещенской водой, которая есть в каждом доме", – объяснил он.

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Владыка также призвал всех верующих, которые не смогут в этом году попасть в храм, не поддаваться унынию и панике.

"Господь послал нам те испытания, которые нужно вынести, и в этих испытаниях мы должны стать сильнее. Мы такой Пасхи не помним, и не только наше поколение. Действительно, очень сложно найти в истории пример празднования такой Пасхи. Но мы должны пройти все это с пониманием, и независимо от того, где мы будем – дома, в храме, в другом месте – мы должны почувствовать пасхальную радость. Церковная традиция говорит о том, что в такие Пасхальные ночи каждому человеку дается вкус Вечности. И я желаю, чтобы каждый из нас получил и запомнил этот вкус Вечности", – сказал митрополит Антоний.

Напомним, ранее мы сообщали, что телеканал "Украина" и "Сегодня" будут транслировать в прямом эфире Пасхальное богослужение Украинской Православной Церкви.

В 23:00 телеканал "Украина" подготовил спецвыпуск "Сегодня". Трансляция богослужения будет вестись из Свято-Пантелеймоновского женского монастыря.

Как известно, празднование Пасхи в нынешнем году будет необычным для украинцев. В связи с эпидемией коронавируса украинские церкви пошли на беспрецедентные меры безопасности во время празднования Воскресения Христова. Больше смотрите в нашем материале: Пасха-2020: как отпраздновать прихожанам Украинской православной церкви.

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Все подробности в спецтеме Пасха-2020

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