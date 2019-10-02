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В Полтаве полицейскому объявили подозрение в избиении студента

2 октября, 11:45

Полицейский в компании знакомого жестоко избил 17-летнего парня

Фото: sled.net.ua

Фото: sled.net.ua

В Полтаве полицейскому сообщили о подозрении в нанесении тяжких телесных повреждений 17-летнему студенту. Об этом заявили в пресс-службе областной прокуратуры.

Сотруднику полицейской патрульной службы особого назначения объявили о подозрении 1 октября работники Государственного бюро расследований под процессуальным руководством прокуратуры.

По данным расследования, 29 сентября в Полтаве двое мужчин один из которых был полицейским, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напали на студентов. В результате 17-летнему парню были нанесены телесные повреждения.

Юношу доставили в больницу и прооперировали. Кроме того, телесные повреждения были нанесены и другим гражданам, которые пытались заступиться за студентов.

Действия полицейского квалифицировали по статье "умышленное тяжкое телесное повреждение". По месту жительства подозреваемого проведен обыск. Ранее стало известно, что подозреваемого полицейского освободили от должности.

Продолжаются следственные действия, в ходе которых будет решен вопрос о сообщении подозрения другому участнику конфликта.

Ранее сообщалось, что в Киеве на Подоле двое пьяных мужчин избивали прохожих на улице, а затем ограбили киоск с техникой. Один из избитых прохожих впал в кому. Сейчас он в больнице. После драк злоумышленники решили ограбить киоск с техникой. Угрожая продавцу ножом, схватили два мобильных телефона и несколько электронных часов.

Также в Киеве патрульные полицейские задержали мужчину, который пытался убить во дворе частного дома бывшую жену, выстрелив в нее из гарпуна.

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Источник: Сегодня

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