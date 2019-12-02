В Полтаве появилась машина для мытья мусорных контейнеров: видео

Реклама

Чистые и не воняют – такими отныне будут мусорные баки в Полтаве. Там приобрели специальную машину, которая будет мыть, а главное, дезинфицировать контейнеры. Новости "Сегодня" проверили как это работает.

Белая, новая, почти за семь миллионов гривен. Это первая в Украине специальная машина, которая моет грязные мусорные баки.

Прежде чем баки попадут к машине, их очищают от мусора. Правда, иногда приходится для этого тяпку в руки брать. Последний этап, собственно, душ для контейнеров.

"Головка под действием центрифуги моет внутри бак. Это первый процесс, второй процесс – снаружи", – рассказывают коммунальщики.

В качестве моющего средства используют Септохлор, одного бутылька которого хватает на пять кубов воды. За процессом обязательно наблюдают люди.

Хочу посмотреть как работает данный автомобиль, на что потрачены наши с вами налоги, на сколько это эффективно. Три минуты и бак готов. И удивительно, но факт – бак почти не пахнет отходами, а слабые остатки вони забивает хлорный запах, оставшийся от дезинфицирующего средства.

"Я вам скажу, это конечно грандиозное событие. Раз за десять лет помыть баки – это праздник для всех жителей микрорайона", – комментирует событие Татьяна Колесникова жительница Полтавы.

Полчаса, и все контейнеры на площадке – чистые. Коммунальщики утверждают, что за день они успевают помыть 50-55 контейнеров. Ведь работа несложная и почти все выполняет машина. Правда, осваивать технику коммунальщикам пришлось самим и с нуля.

"Методом научного тыка. Инструкций нет никаких", – говорят они.

Александр Шарлай, грузчик коммунального предприятия утверждает:

"Если бак старый, согнута крышка, боковушки, он может туда упасть".

И таким образом намекает на то, что городу теперь нужны новые мусорные баки. Но пока осторожно моют старые. Прервут работу только когда ударят морозы. А уже весной начнут наводить чистоту снова.

Стоит отметить, что Полтава занялась вопросами мусора и экологии. Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что в Полтаве появился уникальный экобус для токсичного мусора. Пока принимают только термометры, батарейки и лампы. Желающих их правильно утилизировать нашлось немало.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама