Украинцы за мусор получают подарки и баллы

Подарки – за мусор. Уборка становится не только модным, но и выгодным трендом. В Украине проводят эко-челленджи за вознаграждение. И открывают сортировочные мини-станции, где за хлам насчитывают баллы - и ими можно рассчитаться в магазине. Команда "Сегодня" тоже внесла свой вклад в чистую окружающую среду.

Она ежедневно собирает мусор во время пробежки. В мире это называют модным словом "плогинг".

"Здесь двойная польза – и убираю в парке, и дополнительная нагрузка при беге", – делится девушка.

А на днях Катя присоединилась еще и к всеукраинского челленджу по уборке. За пакет мусора – получила коробку подарков.

"Это, наверное, органическое белье. Очень мило, с рюшиками, которое со временем в компосте может разлагаться", – делится Екатерина Зайченко, эко-активистка.

По условиям конкурса следует сфотографироваться на замусоренном участке до и после уборки. И прислать свою фотографию столичному дизайнеру, которая и основала челлендж.

"Мы сохранили все фотографии. Кто-то убирал один, а кто-то – большой компанией", – говорит Ксения Шнайдер, дизайнер.

Подарки тоже в стиле "эко": не только белье из хлопка, но и натуральное мыло ручной работы.

"Также в нашей коробке с подарками мы добавляем эти органические десерты", – рассказывает Ксения.

Собирателей оказалось неожиданно много.

"Мы не ожидали, не рассчитывали, что это вообще примет такие большие масштабы, что мы даже не будем в состоянии это все обработать – вовремя отвечать людям и вовремя отправлять подарки", – говорит организатор.

Уборка за вознаграждение становится всеукраинским трендом.

В Запорожье на мини-станции по сортировке мусора – горожане за хлам на карту получают баллы, которыми рассчитываются в одном из супермаркетов.

"Один балл – одна копейка у нас получается. 500 баллов – это 5 гривен. Это в принципе дороже, чем на приемных пунктах", – говорят там.

Наибольшее количество баллов начисляют за килограмм пластика, а за газеты – в два раза меньше.

"Есть такая статистика, что одно дерево – это 100 килограммов макулатуры. То есть мы уже спасли 20 деревьев. И это очень хорошо, я считаю", – говорит Елена Мелешко, координатор проекта.

Похожая станция недавно заработала и в центре столицы. Мусор принимают в выходные – во время фестивалей-украинских производителей. Правда, денег не платят.

"Сюда можно приносить тетрапак, можно приносить бумагу. Можно приносить комбинированные пластиковые продукты. Их нужно помыть, их нужно спрессовать и принести сюда на переработку", – говорит Татьяна Фищук, директор по коммуникациям платформы украинских брендов.

Станция работает еще и как образовательный проект. Посетителям объясняют, как уменьшить после себя количество отходов, как сортировать мусор. Потому что не все, например, знают, что тетрапак собирают отдельно от бумаги.

"Комбинированная упаковка – это типа тетрапак, элопак – это смесь картона и пластика. Внутри здесь пластик, сверху – картон. Из тетрапака производятся книги, например, на Змиевской бумажной фабрике", – рассказывает Иванна Давыденко, коммуникационный менеджер ОО "Украина без мусора".

Съемочная группа "Сегодня" также принесла несколько пакетов мусора на переработку. А собрали все это "добро" в Беличанском лесу после отдыхающих. Очистили несколько зон для пикников.

Ранее сообщалось, что жителям одной из многоэтажек в Подольском районе столицы приходится мириться с мусором, вонью и антисанитарией. Беспорядок развел их сосед, который держит мусор прямо в квартире. Как выяснили журналисты "Сегодня", под завалами мусора в квартире жилого дома не видно ни мебели, ни техники. Из-за этой квартиры на днях целый дом едва не взлетел на воздух, так как в захламленной квартире произошла утечка газа. Чтобы найти и перекрыть газовую трубу, соседям пришлось копаться в мусоре.

Напомним, свалка мусора у многоэтажек в Деснянском районе Киева не дает спокойно дышать жителям микрорайона.

Также отметим, что в столичных парках и зеленых зонах часто можно встретить водоемы, в которые сами же киевляне бросают мусор.

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