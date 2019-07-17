В Полтаве пьяный замначальника ГФС размахивал пистолетом

Полиция и ГБР ведут расследование

Травматический пистолет ПМР.

ГБР расследует дело в отношении заместителя начальника ГФС Полтавской области, который две недели назад под действием алкоголя размахивал пистолетом в Подольском районе Полтавы.



Инцидент произошел в ночь с 28 на 29 июня по адресу: ул. Небесной сотни, 61. Как сообщила "Полтавщине" пресс-служба полиции области, полицейских вызвали работники частной охраны. Охранники сообщили, что в заведении находится человек, который имеет признаки алкогольного опьянения и имеет при себе пистолет. Полиция выехала на место, задокументировала данный факт. Далее материалы направили в ГБР для предоставления правовой оценки действиям мужчины.



Территориальное управление ГБР в Полтаве, открыло уголовное производство по ч. 4 ст.296 УК (хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений). Дело открыто именно в отношении заместителя начальника ГУ ГФС в Полтавской области.



Материалы по оружию содержатся в другом уголовном производстве, которое расследует уже полиция. Дело возбуждено по ч.1 ст.263 УК (Ношение, хранение, приобретение огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения). В опубликованных документах нет информации о должности лица, но совпадает место и время событий. Согласно им, 29 июня полиции сообщили, что лицо носит с собой пистолет без разрешения. Этот пистолет, ПМР УОС с магазином, в котором было 8 патронов, нашли возле дома на ул. Небесной Сотни, 61.



Судя по материалам двух уголовных производств, пока правоохранители только заказали проведение экспертиз и получили разрешение на доступ к записям с камер видеонаблюдения. Расследование продолжается.

Как сообщалось, сотрудники ГБР провели обыски в Государственной фискальной службе (ГФС) и на Харьковской таможне, а также выемку документов в Главном управлении ГФС в Харьковской области.

Также мы сообщали, что в розыск был объявлен начальник Волынской таможни ГФС.

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