В Полтаве школьник распылил газ во время урока: дети в больнице

О ЧП сообщили учителя, которые обратились к медикам

В полтавском лицее ЧП. Фото: коллаж "Сегодня"

В среду, 17 ноября, в Полтаве в лицее №32 "Европейский" во время урока один из учеников распылил газ из баллончика. Школьников госпитализировали в больницу и осмотрели медики.

Об этом сообщили в пресс-службе Полтавского районного управления полиции.

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Детали ЧП

Как стало известно, о ЧП сообщили учителя, которые обратились к медикам с просьбой оказать помощь детям, предположительно отравившимся газом из баллончика.

По предварительной информации, 12-летний ученик в помещении класса на уроке химии нажал на клапан газового баллончика "Перец-4", в результате чего произошел выброс раздражающего аэрозоля.

В каком состоянии дети?

Медики осмотрели детей, их госпитализировали в медучреждение для дополнительного осмотра. Отмечается, что жизни школьников ничего не угрожает.

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На месте работает полиция и устанавливает все обстоятельства случившегося.

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