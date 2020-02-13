В Полтаве у мужчины остановилось сердце в супермаркете: что сделал полицейский

/ Фото: Нацполиция

Мужчина потерял сознание в супермаркете в Шевченковском районе Полтавы. Капитан полиции оказал первую помощь пострадавшему, тем самым спас ему жизнь. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Полтавской области.

Полицейский Дмитрий Кунерт, возвращаясь со службы домой, услышал громкий звук, затем увидел, что на полу лежит тело мужчины. Оказалось, что 32-летний посетитель магазина внезапно потерял сознание и упал.

Реклама

Подбежав к неизвестному и осмотрев тело, полицейский не обнаружил у человека признаков жизни и приступил к оказанию первой домедицинской помощи. Затем он начал сердечно-легочную реанимацию. В то время работники заведения вызвали на место медиков.

Вскоре сердце продолжило свою работу, дыхание выровнялось и он постепенно начал приходить в себя.

В тренде Спасатели предупредили об опасности схода лавин в Карпатах

Врачи скорой помощи прибыли на место происшествия через несколько минут и забрали пострадавшего для осмотра и лечения в больнице.

Напомним, в Харькове девочка резко потеряла сознание посреди улицы – ей на помощь пришел полицейский. Коп быстро среагировал и отвез ребенка домой, чтобы уколоть ей инсулин. Как рассказали свидетели происшествия, счет шел на минуты, но патрульный быстро среагировал, и девочка вовремя получила нужную инъекцию.

Кроме того, в Харькове полицейский спас жизнь ребенку, который начал терять сознание посреди улицы. Девочка нуждалась в срочном уколе инсулина. Полицейский среагировал мгновенно и отнес ее домой. Новости "Сегодня" решили собрать ТОП других геройских поступков полиции.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама