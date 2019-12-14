ТОП самых громких героических поступков полицейских Украины (видео)

Как полицейским удается снимать с крыш решивших покончить с собой подростков и вынимать людей из разбитых в хлам автомобилей

В Харькове полицейский спас жизнь ребенку, который начал терять сознание посреди улицы. Девочка нуждалась в срочном уколе инсулина. Полицейский среагировал мгновенно и отнес ее домой. Новости "Сегодня" решили собрать ТОП других геройских поступков полиции.

В центре Ровно мужчина внезапно схватился за сердце и упал посреди улицы, а потом перестал дышать. К счастью, его увидели полицейские. Патрульные вызвали скорую, а до ее приезда делали непрямой массаж сердца. Благодаря этому человек пришел в себя.

На Луганщине работник полиции дороге на работу стал очевидцем жуткого ДТП. Он самостоятельно выломал дверь автомобиля, положил пострадавшего так, чтобы он мог дышать. И не оставлял до приезда медиков.

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За мгновение до смерти была жительница Херсона. Она уже стояла на краю крыши многоэтажки. Правоохранители сразу бросились на помощь. Осторожно заговорили с девушкой, а тем временем шаг за шагом приближались. В конце концов, поймали ее и сняли со здания.

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Столичные патрульные спасли женщину, которая истекала кровью на автобусной остановке и собиралась зарезать себя. Полицейский разговором отвлек жертву и вырвал из ее рук нож.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как в Виннице копы провели необычную акцию, разложив десятки мягких игрушек на проезжей части. Каждый мишка, зайчик или слоненок символизировал одного сбитого на дороге ребенка.

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