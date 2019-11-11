В Полтаве женщина бутылками утеплила дом и построила забор: видео

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Полтавчанка Вера Ивашко решила использовать при строительстве дома бутылки вместо кирпича. Хозяйка утеплила стеклотарой дом, выложила забор и украсила все хозяйственные постройки.

Заменить стройматериалы бутылками женщина решила ради экономии денег, которые собирают на лечение дочери. Выяснилось, что такой способ строительства не только менее затратный, но при этом более долговечный и энергоэффективный.

Идея отстроить завалившийся забор из бутылок пришла Вере после того, что она увидела по телевизору сюжет про дворец, который построен из бутылок от шампанского. Бутылки собирала по сему селу.

"Иду по дороге – увидела, забрала. Специально ходила, чтобы по дороге собрать. А потом как-то прихожу домой – мешков 5-6 под двором стоит", – рассказала хозяйка уникального дома.

Мимо столь яркого двора соседи не могут пройти без восхищения. Забор из бутылок в несколько раз дешевле, чем любой заводской – считает хозяйка. К тому же он не портится со временем.

"Дерево пропадает, да и красить надо его. Метал – ржавеет и выцветает. А это поставил и свежо выглядит. А как дождь пройдет – красота", – утверждает Вера.

А еще это энергоэффективно – благодаря воздушной подушке, которая возникла между бутылками. Отапливает свой дом Вера теперь только дровами, хотя раньше включала еще и электрообогреватель. Единственное, о чем не задумывалась хозяйка – ее технология еще и экологически чище многих других, потому как использует повторно отходы.

Напомним, ранее мы писали о том, что борьба с мусором в Украине набирает обороты: например, за уборку украинцы получают подарки, также проводятся экочелленджи за вознаграждение, открываются сортировочные мини-станции... На фоне развития тренда новости "Сегодня" решили разобраться, как пустые пластиковые бутылки могут приносить доход.

Стоит добавить, что сортировать мусор в Украине начали только в 2018 году. И, как и во всем мире, проблемой остается сбор и переработка пластиковой тары.

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