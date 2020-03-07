В Полтаве женщины привязали себя к дереву: что произошло (фото и видео)

В Полтаве состоялась необычная акция протеста – местные жители привязали себя к деревьям, пытаясь привлечь внимание к проблеме их вырубки.

Мероприятие продолжалось около получаса, в нем принимали участие 10 человек, которых организовала общественная организация "Эколтава", сообщает "Суспільне".

По словам одного из организаторов акции Антона Нестеренко, участники пытались привлечь внимание местной власти к кронированию деревьев.

"Акция на спасение деревьев, которые от неправильного кронирования гибнут, и горожанам остается меньше зеленого пространства, меньше чистого воздуха и меньше приятного вида города", - рассказал он.

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Одна из участниц акции Юлия Мельник добавила, что в Полтаве ни одно дерево не находится на балансе города.

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"Любой может прийти, позвонить: "спилите, пожалуйста, дерево у меня под домом, оно мне мешает". Хотя по закону так не должно быть. Есть специальное законодательство, которое определяет, когда дерево должно быть спилено, а когда за ним нужно присматривать", - объяснила она.

Напомним, ранее в Киевской области на территории Первомайского лесничества лес превращается в пустыню. Защитники природы обвиняют в вырубке лесников, отмечая, что те под видом санитарных зачисток срезают здоровые деревья.

Также строительство метро на Виноградарь в Киеве снова оказалось в эпицентре скандала из-за вырубки деревьев на улице Межевой. Здесь началась массовая рубка старых тополей и акаций.

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