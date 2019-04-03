В Полтавской области дети платят за проезд, несмотря на наличие школьного автобуса

Школьники регулярно опаздывают на уроки из-за задержки автобусов

В Полтавской области дети платят за проезд, несмотря на наличие школьного автобуса 2019-04-03T17:57:00+03:00 Другие регионы Школьники регулярно опаздывают на уроки из-за задержки автобусов

Школьники села Щербаны в Полтавской области вынуждены платить за проезд, несмотря на то, что у общины есть собственный школьный автобус.

Родители учеников потребовали, чтобы им отчитались, куда делся транспорт, а журналисты "Сегодня" узнавали, существует ли этот автобус и почему он не возит детей.

Так, третьеклассницу Сашу родители каждое утро провожают на автобус – в 7:50 приезжает обычная маршрутка, которая развозит людей на работу.

Через полчаса, когда автобус объехал окрестные села, ребенок приехал в школу, но к началу уроков никогда не успевает. Иногда детей выручают соседи и подвозят на собственных автомобилях.

"Полная. Еще не всех взял. Что немножко осталось, надо забрать было. Но уже некуда было. Нарушаем правила, но детей-то возить надо", – рассказал житель Щербановской общины Юрий Гопка.

Автобус в свой школьный рейс выезжает из центра села и утром он должен бесплатно подвозить учеников – до школы одна остановка. Такое требование перевозчикам поставили местные власти. Но без денег, по словам родителей, детей до сих пор не возили.

"Первый раз за все это время, заканчивается учебный год, последняя четверть, дети едут бесплатно. Вчера день – ребенок платил за проезд", – говорят родители.

Две гривны – до школы и пять – в обратном направлении. Бесплатный рейс, уверены родители учеников, устроили только потому, что в село приехали журналисты "Сегодня".

"По чуду мы сегодня перестали платить за один рейс, я надеюсь, что придет время, и мы будем ездить бесплатно все время, и, если это будет благодаря вам – низкий вам поклон", – заявила Любовь Корж, жительница Щербановской общины.

Однако родители возмущены тем, что детей подвозит частный перевозчик, хотя община имеет собственный школьный автобус. Его торжественно дарили на 1 сентября. Чиновники называли этот автобус экскурсионным и детей в нем ни разу не возили, потому что мест на всех не хватает.

"54 по списку. Этих 54 ребенка должны посадить в автобус и привезти сюда в школу. Автобус на 29 мест, не садятся все дети, понимаете", – объяснила Светлана Мельник, заместитель сельского головы Щербановской общины.

Между тем, у общины – четыре школы и предоставить автобус для одной власти считают неуместным, а потому им пользуются все школьники. Но только для экскурсий. В качестве доказательстве журналистам "Сегодня" показали график поездок.

"Например, Горянская школа – экскурсия в кукольный театр. Щербани – Опишня – он ни одного дня не стоит", – заверила Инна Важенина, начальник отдела образования Щербановской общины.

Сейчас, обещают местные власти, частный перевозчик будет забирать школьников не только из центра, но и из нескольких остановок по селу. Подвозить будет бесплатно. Деньги за это ему возместят из бюджета община.

Напомним, ранее в Киевской области после поездки в школьном автобусе, в котором сильно воняло горелой пластмассой, ученики попали в больницу с отравлением.

Также мы писали о том, как в одном из поселков Запорожской области дети вынуждены добираться до школы пешком или на попутках из-за отсутствия школьного автобуса. Эти проблемы возникли после того, как во время поездки произошла поломка – у него отказали тормоза.

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