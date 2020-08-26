Українська
$ 27,44
32,41
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости в регионах
  3. Другие регионы

В Полтавской области изнасиловали четырехлетнюю девочку: подозревают подростков

26 августа, 18:42

Руслан Ровик Руслан Ровик

Насильниками могут оказаться дети в возрасте 10-11 лет

В Полтавской области полиция Новосанжарского района ведет расследование изнасилования четырехлетней девочки. К нему могут быть причастны подростки в возрасте 10-11 лет.

Как заявили в областном управлении Нацполиции, о преступлении копам сообщили врачи – мать девочки обратилась в больницу с жалобами на травмы ребенка.

Медики сообщили об этом в полицию. В ходе первоочередных следственных действий стражи порядка установили, что к преступлению могут быть причастны подростки.

В настоящее время расследование продолжается, полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области мужчину подозревают в изнасиловании своей 13-летней падчерицы. Пострадавшая смогла рассказать о произошедшем только спустя месяц. В свою очередь мать ребенка заявила, что не имеет претензий к подозреваемому, и обвиняла дочку в том, что якобы та ломает ей жизнь.

Также напомним, в Первомайске Николаевской области жертвой сексуального насилия стала маленькая девочка. В преступлении подозревают 15-летнего парня.

Кроме того, не так давно Верховная Рада проголосовала за введение реестра педофилов, доступ к которому будут иметь правоохранители и сотрудники учебных учреждений.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
изнасилование девочка насильники Полтавская область

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Двойное убийство в Черкассах: копы ввели план
Двойное убийство в Черкассах: копы ввели план "Перехват" и задержали подозреваемого (видео)Другие регионы
В Виннице вспыхнул масштабный пожар: столб дыма виден из разных районов города (видео)
В Виннице вспыхнул масштабный пожар: столб дыма виден из разных районов города (видео)Другие регионы
Список
Список "красных" снова увеличился: в каких областях запретили смягчать карантинУкраина
"Невероятный потенциал": фото и видео визита Зеленского в Херсонскую областьПолитика
Вспышка коронавируса в Хмельницкой области: в больнице заразились медики и пациенты
Вспышка коронавируса в Хмельницкой области: в больнице заразились медики и пациентыДругие регионы
В Винницкой области вспышку коронавируса зафиксировали в психоневрологическом интернате
В Винницкой области вспышку коронавируса зафиксировали в психоневрологическом интернатеДругие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять