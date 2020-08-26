В Полтавской области изнасиловали четырехлетнюю девочку: подозревают подростков

В Полтавской области полиция Новосанжарского района ведет расследование изнасилования четырехлетней девочки. К нему могут быть причастны подростки в возрасте 10-11 лет.
Как заявили в областном управлении Нацполиции, о преступлении копам сообщили врачи – мать девочки обратилась в больницу с жалобами на травмы ребенка.
Медики сообщили об этом в полицию. В ходе первоочередных следственных действий стражи порядка установили, что к преступлению могут быть причастны подростки.
В настоящее время расследование продолжается, полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.
Ранее мы сообщали, что в Одесской области мужчину подозревают в изнасиловании своей 13-летней падчерицы. Пострадавшая смогла рассказать о произошедшем только спустя месяц. В свою очередь мать ребенка заявила, что не имеет претензий к подозреваемому, и обвиняла дочку в том, что якобы та ломает ей жизнь.
Также напомним, в Первомайске Николаевской области жертвой сексуального насилия стала маленькая девочка. В преступлении подозревают 15-летнего парня.
Кроме того, не так давно Верховная Рада проголосовала за введение реестра педофилов, доступ к которому будут иметь правоохранители и сотрудники учебных учреждений.
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