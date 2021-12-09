В Полтавской области мужчина на глазах у детей избил и выбросил в помойку собаку

Сейчас животное находится в тяжелом состоянии

Владельца пса могут наказать за жестокое обращение с животным / Коллаж "Сегодня"

В Полтавской области мужчина избил и выбросил в помойку собаку на глазах у детей. Животное нашли со связанными лапами и четырьмя рублеными ранами на голове.

Об этом пишет ТСН.

Избил за птицу

По предварительной версии следствия, 56-летний мужчина искалечил собаку за то, что она задавила домашнюю птицу.

В настоящее время продолжается досудебное расследование по статье "жестокое обращение с животными". Владельцу грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.

Наказание может быть еще строже?

Наказание может быть еще более строгим, говорит зоозащитник Александр Тодорчук.

"Совпадает очень много отягчающих обстоятельств, которые по закону говорят о том, что человеку может грозить срок от 5 до 7 лет лишения свободы. Эта жестокость совершена в присутствии детей, животное получило очень большие повреждения", – утверждает Александр Тодорчук.

Какое самочувствие собаки

Тем временем животное сейчас находится еще в тяжелом состоянии. У него уже появился новый владелец – это полицейский Александр. Именно он приехал на спасение собачки. Четвероногий уже получил новое имя — Лаки.

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