В Полтавской области насильник средь бела дня набросился на 15-летнюю девочку

Мужчина затащил девушку на обочину дороги и попытался ее изнасиловать

В районном центре Котелевское Полтавской области мужчина средь бела дня набросился на девочку-подростка и попытался ее изнасиловать.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, инцидент произошел 9 марта около 14 часов.

"Злоумышленник затащил девочку на обочину дороги и применил силу, чтобы изнасиловать ее. К счастью, ребенку удалось вырваться, убежать и немедленно сообщить о происшествии родным и полиции", - говорится в сообщении.

На протяжении нескольких часов сотрудникам полиции удалось выяснить личность вероятного нападавшего – им оказался житель Харьковской области 1982 года рождения.

"Ведомости внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье "сексуальное насилие". Санкция предусматривает лишение свободы на срок до семи лет. Подозреваемый задержан, решается вопрос объявления ему о подозрении и избрания меры пресечения", - заявили в полиции.

Напомним, ранее в Николаевской области подросток обманул восьмилетнего мальчика и изнасиловал его. Пострадавший позвал на помощь взрослых, которые и вызвали полицию.

Тем временем полиция Киева передала дело об изнасиловании женщины на глазах у 14-летней дочери на рассмотрение суда. Насильнику грозит до семи лет лишения свободы.

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