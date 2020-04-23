В Полтавской области резко возросло число больных коронавирусом: в каком они состоянии

В Полтавской области коронавирусной инфекцией заразился 161 человек. Только за последние сутки в области обнаружили 45 новых случаев COVID-19. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава областной госадминистрации Олег Синегубов.
"Утро 23 апреля. В Полтавской области 161 случай заболевания коронавирусом, новых за сутки – 45. Сейчас болеет 146 человек", – написал чиновник.
Вылечить от инфекции уже удалось 12 жителей области. А вот для трех зараженных болезнь закончилась летально. Все умершие оказались жителями Кременчуга. Итак, инфицированные были обнаружены в таких населенных пунктах и районах:
- Кременчуг – 58 человек
- Полтава – 27 человек
- Кременчугский район – 22 человека
- Миргород – 12 человек
- Горишние Плавни – 11 человек (4 выздоровели)
- Зеньковский район – 8 человек
- Полтавский район – 4 человека
- Кобеляцкий район – 3 человека
- Лубны – 3 человека
- Лубенский район – 2 человека
- Оржицкий район – 2 человека
- Глобинский район – 2 человека
- Карловский район – 2 человека
- Машевка – 1 человек (человек выздоровел)
- Козельщинский, Котелевский, Хорольский и Чутовский районы – по 1 человеку.
Кроме того, по словам Синегубова, среди зараженных 42 медицинских работника. Что касается состояния больных, большинство из них в удовлетворительном состоянии. В инфекционных отделениях лечится менее половины этих пациентов.
"Подключены к аппаратам ИВЛ только двое. Другие – находятся дома. У 20% людей с подтвержденным коронавирусом отсутствуют какие-либо симптомы болезни. Также нет никаких клинических проявлений и у большинства медиков", – добавил чиновник.
Напомним, в Украине по состоянию на 9:30 23 апреля зафиксировано 7170 случаев инфицирования COVID-19. За сутки обнаружено 578 новых зараженных.
Больше всего больных – в Черновицкой области и Киеве. Подробнее можно узнать на карте заболевших по регионам.
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