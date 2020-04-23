В Полтавской области резко возросло число больных коронавирусом: в каком они состоянии

В Полтавской области коронавирусной инфекцией заразился 161 человек. Только за последние сутки в области обнаружили 45 новых случаев COVID-19. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава областной госадминистрации Олег Синегубов.

"Утро 23 апреля. В Полтавской области 161 случай заболевания коронавирусом, новых за сутки – 45. Сейчас болеет 146 человек", – написал чиновник.

Реклама

Вылечить от инфекции уже удалось 12 жителей области. А вот для трех зараженных болезнь закончилась летально. Все умершие оказались жителями Кременчуга. Итак, инфицированные были обнаружены в таких населенных пунктах и районах:

Кременчуг – 58 человек

Полтава – 27 человек

Кременчугский район – 22 человека

Миргород – 12 человек

Горишние Плавни – 11 человек (4 выздоровели)

Зеньковский район – 8 человек

Полтавский район – 4 человека

Кобеляцкий район – 3 человека

Лубны – 3 человека

Лубенский район – 2 человека

Оржицкий район – 2 человека

Глобинский район – 2 человека

Карловский район – 2 человека

Машевка – 1 человек (человек выздоровел)

Козельщинский, Котелевский, Хорольский и Чутовский районы – по 1 человеку.

Кроме того, по словам Синегубова, среди зараженных 42 медицинских работника. Что касается состояния больных, большинство из них в удовлетворительном состоянии. В инфекционных отделениях лечится менее половины этих пациентов.

В тренде На Донбассе боевики схлопотали "ответку" от ВСУ и понесли серьезные потери

"Подключены к аппаратам ИВЛ только двое. Другие – находятся дома. У 20% людей с подтвержденным коронавирусом отсутствуют какие-либо симптомы болезни. Также нет никаких клинических проявлений и у большинства медиков", – добавил чиновник.

Напомним, в Украине по состоянию на 9:30 23 апреля зафиксировано 7170 случаев инфицирования COVID-19. За сутки обнаружено 578 новых зараженных.

Реклама

Больше всего больных – в Черновицкой области и Киеве. Подробнее можно узнать на карте заболевших по регионам.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама