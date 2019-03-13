В Полтавской области столкнулись грузовик и легковушка: есть погибшие
Водитель легковушки скончался на месте, женщина-пассажир умерла в больнице
В Полтавской области столкнулись грузовой и легковой автомобиль. В ДТП погибли два человека, сообщили в пресс-службе полиции области.
Авария произошло сегодня около 7:20 на трассе Киев-Харьков вблизи села Малиновка в Лубенском районе. Там столкнулись грузовик Renault и легковушка Audi. Водитель легковушка погиб на месте аварии, а женщина-пассажир скончалась в больнице.
На данный момент на месте происшествия работают полицейские, которые выясняют обстоятельства и причины аварии.
Напомним, недавно в Полтавской области грузовой автомобиль сбил 60-летнего пешехода. От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП. За рулем Renault Master находился 38-летний житель Житомирской области.
Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.
Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Полтавской области столкнулись грузовик и легковушка: есть погибшие". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Смертельное ДТП в Полтавской области: под колесами грузовика погиб пожилой мужчина
От полученных травм мужчина скончался на месте аварии
В Ровно иностранец за рулем легковушки устроил ДТП: погибла женщина
В областном центре столкнулись автомобили BMW и "ВАЗ"