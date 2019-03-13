Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,36
29,72
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Другие регионы

В Полтавской области столкнулись грузовик и легковушка: есть погибшие

Сегодня, 09:46

Водитель легковушки скончался на месте, женщина-пассажир умерла в больнице

Фото: ГУНП в Полтавской области
Фото: ГУНП в Полтавской области.
В Полтавской области столкнулись грузовик и легковушка: есть погибшие //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/8b1/234/5c88b1234651a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/8b1/234/5c88b1234651a.jpg Другие регионы Водитель легковушки скончался на месте, женщина-пассажир умерла в больнице

В Полтавской области столкнулись грузовой и легковой автомобиль. В ДТП погибли два человека, сообщили в пресс-службе полиции области.

Авария произошло сегодня около 7:20 на трассе Киев-Харьков вблизи села Малиновка в Лубенском районе. Там столкнулись грузовик Renault и легковушка Audi. Водитель легковушка погиб на месте аварии, а женщина-пассажир скончалась в больнице.

На данный момент на месте происшествия работают полицейские, которые выясняют обстоятельства и причины аварии.

Напомним, недавно в Полтавской области грузовой автомобиль сбил 60-летнего пешехода. От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП. За рулем Renault Master находился 38-летний житель Житомирской области.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег ДТП, грузовик, столкновение, легковушка, Полтавская область

Вы сейчас просматриваете новость " В Полтавской области столкнулись грузовик и легковушка: есть погибшие". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Смертельное ДТП в Полтавской области: под колесами грузовика погиб пожилой мужчина

Вчера, 15:02

От полученных травм мужчина скончался на месте аварии

В Киеве маршрутка сбила насмерть пешехода

Вчера, 12:17

Мужчина внезапно выскочил на проезжую часть

В Ровно иностранец за рулем легковушки устроил ДТП: погибла женщина

11 марта, 14:13

В областном центре столкнулись автомобили BMW и "ВАЗ"

На Броварском проспекте эвакуатор растрощил маршрутку

11 марта, 13:29

Эвакуатор буквально снес маршрутке заднюю часть

Вечерний выход: шикарные фото с детьми от Пугачевой и Галкина

Украинская поп-звезда взбудоражила Instagram шикарной фигурой

Малыш уснул, но рядом была собака

5 лучших мужей по знаку Зодиака: рейтинг идеальных спутников

Владимир Кузьмин нашел новую любовь

Заключенные хитро "разводят" украинцев: попасть на крючок легко

Порошенко назвал главу своей администрации "предателем"

BARABANOVA объявила революцию смелости: слушай новую песню певицы

В Пенсионном фонде рассказали, кому и насколько повысили пенсии

Соловьева публично унизили за угрозы Украине

Цены на автогаз пошли вверх: чего ждать автовладельцам весной

Вчера, 07:38

Всю зиму сжиженный газ дешевел – с октября 2018 года по февраль 2019-го его цена упала на 46%

Теперь их 39: ЦИК утвердила окончательный список кандидатов в президенты

Вчера, 07:00

Кандидаты снимаются в пользу других политиков. Эксперты: это задел под парламентские выборы

Получить раскрученный бизнес за пару тысяч долларов: как в Украине развивается франчайзинг

11 марта, 07:34

Если у вас недостаточно опыта организации и денег для открытия и раскрутки бизнеса, вам могут помочь

Украинцы уже получают зарплаты, как до кризиса: у кого этой весной оклады вырастут еще больше

11 марта, 07:19

Купить можем уже столько же, как 5 лет назад, но многие этого не заметили 

Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира

Социологи представили обновленный рейтинг кандидатов в президенты

Блогер: С первых шагов в политике Зеленский врет