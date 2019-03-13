В Полтавской области столкнулись грузовик и легковушка: есть погибшие

Водитель легковушки скончался на месте, женщина-пассажир умерла в больнице

Фото: ГУНП в Полтавской области.

В Полтавской области столкнулись грузовик и легковушка: есть погибшие //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/8b1/234/5c88b1234651a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/8b1/234/5c88b1234651a.jpg 2019-03-13T09:46:00+02:00 Другие регионы Водитель легковушки скончался на месте, женщина-пассажир умерла в больнице

В Полтавской области столкнулись грузовой и легковой автомобиль. В ДТП погибли два человека, сообщили в пресс-службе полиции области.

Авария произошло сегодня около 7:20 на трассе Киев-Харьков вблизи села Малиновка в Лубенском районе. Там столкнулись грузовик Renault и легковушка Audi. Водитель легковушка погиб на месте аварии, а женщина-пассажир скончалась в больнице.

На данный момент на месте происшествия работают полицейские, которые выясняют обстоятельства и причины аварии.

Напомним, недавно в Полтавской области грузовой автомобиль сбил 60-летнего пешехода. От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП. За рулем Renault Master находился 38-летний житель Житомирской области.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

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