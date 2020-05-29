В Полтавской области в жутком ДТП погиб полицейский: появились фото и подробности

В Полтавской области произошло смертельное ДТП – на трассе "Киев-Харьков" перевернулся автобус. За рулем автомобиля находился старший сержант Нацполиции.

Как сообщили в пресс-службе ГБР, авария случилась около 16:30 28 мая на трассе "Киев-Харьков". Выяснилось, что полицейский не справился с управлением Mercedes Sprinter. В итоге – авто выехало на встречную полосу и слетело в кювет.

В результате ДТП погиб пассажир автобуса – он тоже оказался полицейским. Мужчина от полученных травм погиб на месте. Его коллега и один гражданский получили травмы и их госпитализировали.

Фото: dbr.gov.ua

Расследованием обстоятельств ДТП уже занялось Государственное бюро расследований.

"Досудебное расследование в уголовном производстве начато по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины)", – отметили в ГБР.

Напомним, недавно в Одессе пьяный полицейский сбил двух человек. Правоохранитель не был при исполнении служебных обязанностей.

Кроме того, ранее в Конотопе Сумской области полицейский наехал на 10-летнего мальчика.

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