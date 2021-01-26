Українська
$ 28,17
34,23
  1. Новости в регионах
  2. Другие регионы

В Ровенской области из-за снега образовалась пробка на трассе (фото, видео)

26 января, 13:45

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Спасатели освободили из снежной ловушки 15 грузовых автомобилей

Из-за осложнения погодных условий на участке международной трассы Киев-Чоп (возле села Вересневое Ровенского района) образовалась пробка из нескольких сотен грузовых автомобилей.

Реклама

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, на место оперативно выехали дежурные отделения спасателей на тяжелой инженерной технике.

С помощью тягачей сотрудники ГСЧС освободили из снежной ловушки 15 грузовых автомобилей, разблокировав движение по трассе. Сейчас движение восстановлено.

Реклама

В тренде
Под Днепром пылала церковь: люди выносили иконы из охваченного огнем здания (фото)

Ситуация находится под контролем. Спасатели в круглосуточном режиме мониторят ситуацию на дорогах области. К оказанию помощи были привлечены три единицы тяжелой инженерной техники и 16 человек личного состава спасателей.

Ранее мы сообщали, что летом на трассах юга Украины выстроились километровые пробки.

Реклама

Напомним, ранее подобная ситуация сложилась на въезде в Одесскую область в конце июня – длительные выходные на День Конституции многие украинцы решили провести у моря, однако на мосту через лиман в эти дни велись ремонтные работы.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

спасатели пробка снегопад трасса ГСЧС Ровенская область
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Тарифные протесты: как в регионах Украины митингуют против высокой цены на газ (видео)
Тарифные протесты: как в регионах Украины митингуют против высокой цены на газ (видео)Экономика
В Полтаве снова протестуют: трассу Киев – Харьков перекрыли (фото и видео)
В Полтаве снова протестуют: трассу Киев – Харьков перекрыли (фото и видео)Другие регионы
В Полтаве магазин отказался продать хлеб покупателю из-за
В Полтаве магазин отказался продать хлеб покупателю из-за "не такой" маскиУкраина
Нашли целый склад украденного: в Черниговской области разворовывали воинскую часть (фото)
Нашли целый склад украденного: в Черниговской области разворовывали воинскую часть (фото)Другие регионы
В Хмельницкой области волки держат в страхе жителей четырех сел
В Хмельницкой области волки держат в страхе жителей четырех селДругие регионы
В Винницкой области мужчина ограбил магазин с игрушечным пистолетом (видео)
В Винницкой области мужчина ограбил магазин с игрушечным пистолетом (видео)Другие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять