В Ровно пьяный военный угрожал жене гранатой

До приезда полиции мужчина убежал из квартиры, но правоохранители нашли его на улице возле дома

В Ровно 40-летний пьяный военнослужащий во время семейной ссоры угрожал жене гранатой Ф-1. Ранее мужчина находился в зоне АТО, и в настоящее время продолжает нести военную службу. Об этом сообщил отдел коммуникации областной полиции.

О семейной ссоре в сообщила 44-летняя жена военнослужащего. Дебошир из квартиры убежал. Патрульные разыскали его на улице возле дома.

Работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям эвакуировали жителей многоэтажки. Во время осмотра помещения полицейские обнаружили на балконе еще две гранаты РГН и РГД-5. Взрывотехники разрядили гранаты и привели их в безопасное состояние. Правоохранители также изъяли ножи, пламегаситель и патрон.

Все изъятое следователи направят на экспертизу в рамках уголовного производства, начатого по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и устанавят происхождение боеприпасов.

Процессуальное руководство в досудебном расследовании осуществляет военная прокуратура Ровенского гарнизона Западного региона Украины.В соответствии с медицинским освидетельствования мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения – алкотестер показал 1,38 промилле.

Как сообщалось, в Черкасской области пьяный мужчина, вооруженный пистолетом, бросил гранату в сторону полицейских.

Кроме того, в Херсонской области военный ранил мужчину

Ранее львовские копы остановили автомобиль Mitsubishi Pajero с двумя военными, которые везли с 240 патронов, пять гранат и пистолет Макарова.