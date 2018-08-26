В Ровно таксист стрелял в пассажира

Сегодня, 13:34

Потерпевший госпитализирован с ранением грудной клетки, угрозы для его жизни нет

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Ровно в субботу, 25 августа, в результате конфликта с применением спецустройства для отстрела резиновыми пулями 30-летний местный житель был госпитализирован в больницу. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции области.

"Конфликт, который возник между водителем такси и двумя его пассажирами, перерос в драку. По предварительной информации во время схватки 48-летний таксист схватил из автомобиля спецустройство для отстрела резиновыми пулями и сделал предупредительный выстрел вверх, после чего прозвучало еще два выстрела. В результате этого один из пассажиров с ранением грудной клетки был госпитализирован", – отмечено в сообщении полиции.

В настоящее время угрозы для жизни пострадавшего нет.

По данному факту начато досудебное расследование в уголовном производстве по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Спецустройство зарегистрировано, водитель такси имеет соответствующее разрешение. Досудебное расследование продолжается, полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее мы писали об обратной ситуации, которая произошла в Днепре. Так пассажир такси выстрелил в водителя из-за высокого тарифа. 

Не так давно там же пассажиры стреляли в водителя такси и пытались скрыться от копов вплавь.

А в Одессе пассажиры выстрелили таксисту в затылок и ограбили.
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Источник:

"Сегодня"

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