В Сумах мужчина на "самоизоляции" заразил коронавирусом десятки людей: один человек умер

В Сумской области один человек, который должен был находиться на самоизоляции после поездки за границу, заразил коронавирусом десятки людей – почти треть всех инфицированных, зарегистрированных в регионе.
Об этом заявил заместитель директора Сумского лабораторного центра Михаил Мацюк.
"Человек, не подумав, съездив за границу, отдохнул, и, зная, что он должен быть 14 дней на самоизоляции, решил все-таки отведать своих родных. В результате мы получили шесть семейных очагов, в которых заболели 24 человека и один человек умер", – объяснил он.
При этом врач не назвал имени и места жительства этого мужчины, но исходя из общего количества зараженных им людей, это произошло, скорее всего, в Кролевецком районе области.
Так называемый "нулевой пациент" заразился во время заграничной поездки (отдыхал в разгар эпидемии) и вместо 14-ти дневной изоляции, "поделился впечатлениями" со своими родственниками и заразил 24 человека (шесть семей), причем один из них умер.
Напомним, что по всей Украине зафиксировали 7647 случаев инфицирования COVID-19. За сутки было обнаружено 477 новых зараженных.
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