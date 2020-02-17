В Сумах мужчина помог человеку с инвалидностью, а потом жестоко убил

Злоумышленник признался в преступлении и рассказал, как все было

Полиция Сумской области расследует убийство человека с инвалидностью. Правоохранители уже задержали подозреваемого, он признал свою вину. Об этом написала пресс-служба Нацполиции области.

Сообщение о том, что в одной из квартир Сум на улице Металлургов, 32а обнаружен мертвым 46-летний мужчина, поступило от медиков скорой помощи около 12:30. На место выехали копы, там они обнаружили на теле покойника признаки насильственной смерти.

Вскоре задержали и подозреваемого. Им оказался ранее судимый 43-летний местный житель. Как выяснилось, до вчерашнего дня он не был знаком с погибшим.

"Подошел к мужчине в инвалидной коляске, потому что увидел, что одно из колесиков застряло, а потому необходима была посторонняя помощь. На предложение помочь тот согласился. Затем новый знакомый доставил мужчину домой. Завязалась беседа, хозяин предложил гостю выпить. Мужчины общались за рюмкой определенное время, а потом поссорились. И гость схватился за нож", – пишут правоохранители.

Покидая квартиру, злоумышленник прихватил с собой ноутбук убитого и его мобильный. Первый сразу отнес и сдал в ломбард, а телефон через несколько часов просто потерял.

Во время обыска в квартире злоумышленника оперативники нашли чехол от украденого телефона, а из ломбарда изъяли ноутбук.

Сейчас подозреваемый задержан, следователи уже открыли уголовное производство и готовят материалы на объявление ему подозрения в убийстве и ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

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