В Сумах мужчина за несколько минут пытался изнасиловать двух девушек: видео задержания

В Сумах полицейские задержали злоумышленника, который на улице пытался изнасиловать двух женщин.

Как рассказали в пресс-службе правоохранителей, вечером 30 июля 22-летняя женщина с ребенком возвращалась домой по улице Заливной. Когда она остановилась, чтобы поправить обувь ребенку, на нее сзади набросился мужчина и начал душить. Помогли спастись ей знакомые, которые в тот момент были недалеко. Однако напуганный нападающий сбежал.

Затем, по информации полиции, рядом снова раздался женский крик и мужчины опять бросились на помощь. Они увидели этого же полуобнаженного мужчину, который напал на 15-летнюю девушку, и оттащили его. После этого злоумышленник скрылся.

В это время в полицию уже звонила женщина, на которую совершили первое нападение.

Видео: Патрульная полиция Сумской области

"Гражданина удалось оперативно разыскать по горячим следам. Он скрывался в кустах на улице Героев Крут. Мы задержали его, надев наручники, а также вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции", – рассказал полицейский Вячеслав Захарченко.

Задержанным оказался 35-летний местный житель. Ранее он уже был судим за грабеж и изнасилование. Следователи открыли уголовное производство.

Напомним, в Ровно задержали 30-летнего мужчину, которого подозревают в трех изнасилованиях и как минимум трех попытках совершить преступление. Уточняется, что сообщения об изнасиловании поступали еще с 2013 года.

Также сообщалось о задержании в Киеве 41-летнего мужчины, который подозревается в сексуальном насилии и развращении малолетних, в частности, 10-летней девочки.

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