В Сумах на взятке поймали судью: появились подробности

В Сумах судья Заречного районного суда попался на взятке. Мужчину задержали с поличным, рассказали в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины.

Чиновника разоблачили сегодня, 7 ноября, после получения им взятки в размере 2 тысяч долларов США. Именно такие деньги судья требовал от мужчины и обещал не привлекать его к административной ответственности.

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"Сейчас осуществляются неотложные следственные действия, решается вопрос об уведомлении лицу о подозрении", - отметили в НАБУ.

Напомним, не так давно в Киеве на взятке задержали следователя одного из райотделов Нацполиции. Он требовал 3 тысячи долларов от подозреваемого.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток.

В международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.

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