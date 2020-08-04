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В Сумах подростки изнасиловали шестилетнего мальчика

4 августа, 13:15

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Копы сначала открыли дело по статье "хулиганство", однако потом передумали

В Сумах местные жители перекрыли железную дорогу в районе улицы Добровольной. Причиной митинга, по их словам, стало изнасилование шестилетнего мальчика группой подростков. Также жители микрорайона обвиняли их в воровстве и нападении на пенсионеров.

Как рассказали в полиции, акция протеста состоялась 31 июля. На место происшествия выехали представители областного руководства ГУНП и городского отдела полиции, чтобы пообщаться с участниками митинга.

В отношении трех подростков правоохранители сперва открыли уголовное производство по статье "хулиганство". Однако позже переквалифицировали на "изнасилование". В рамках криминального производства правоохранители назначили ряд экспертиз.

"Установлены трое подростков в возрасте 13-14 лет, и на родителей двух из них уже составлены административные материалы за невыполнение родительских обязанностей (ст.184 КоАП). Выясняются личности еще двух несовершеннолетних, на которых жалуются местные жители", – говорится в сообщении.

Из-за издевательств над мальчиком педагоги обращались в полицию еще в феврале, об этом во время аппаратного совещания рассказала заместитель начальника управления образования Татьяна Дрига, сообщает 0542.ua. По ее словам, полиция тогда не отреагировала соответствующим образом.

Ранее мы сообщали, что под Сумами известный фотограф изнасиловал девятилетнюю девочку. Мужчина просил ребенка привести еще и подружку.

Также напомним, в Днепропетровской области мужчина изнасиловал 13-летнего мальчика.

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подростки полиция изнасилование мальчик сумская область
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