Українська
$ 27,36
31,26
  1. Новости в регионах
  2. Другие регионы

В Сумах произошел выброс опасного вещества: людей просят закрывать окна

20 июля, 12:33

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Горожане жалуются на неприятный запах

Сумы в ночь с 19 на 20 июля затянуло неприятным запахом, горожане начали бить тревогу. Как выяснилось, не зря – в пригороде произошел выброс опасного токсичного вещества "одорант".

Реклама

Об этом в своем Facebook рассказал заместитель местного городского головы Александр Журба.

"По предварительной информации, около села Анновка произошел выброс одоранта – вещества, добавляемого к природному газу, является токсичным веществом 2 класса опасности с характерным запахом. Низкие концентрации (около 4 миллионных долей) вызывают раздражение кожи и глаз, головную боль, тошноту, замедление дыхания", – написал чиновник.

В связи с ситуацией он призвал горожан по возможности закрыть окна и увлажнять воздух в помещении.

"В случае ухудшения самочувствия – обратитесь за помощью к врачу", – добавил Журба.

Реклама

В тренде
На Донбассе ВСУ ответили на обстрелы: боевики понесли потери

Отметим, что одорант – это вещество, которое добавляют к газу, чтобы придать ему сильного специфического запаха. Это нужно, чтобы в случае утечки можно было определить ее место.

Напомним, ранее в Армянске в оккупированном Россией Крыму произошел новый выброс химических веществ. Город окутал ядовитый туман, а поверхности покрылись каплями, вероятно, серной кислоты.

Детали катастрофы читайте в материале сайта "Сегодня": Химическая катастрофа в Крыму: главные подробности, версии и угрозы.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Под Херсоном пронесся смерч: стихия попала на видео
Под Херсоном пронесся смерч: стихия попала на видеоДругие регионы
Коронавирус обнаружили на базе отдыха херсонского курорта
Коронавирус обнаружили на базе отдыха херсонского курортаДругие регионы
Найдены деньги и оружие с ограбления автомобиля
Найдены деньги и оружие с ограбления автомобиля "Укрпочты": новые деталиДругие регионы
В Чернигове маршрутка сбила мужчину: водитель затащил его в салон и уехал (видео)
В Чернигове маршрутка сбила мужчину: водитель затащил его в салон и уехал (видео)Другие регионы
Минздрав обновил список
Минздрав обновил список "красных" областей: где нельзя смягчать карантинУкраина
На украинском курорте дельфин устроил яркое представление для туристов: видео
На украинском курорте дельфин устроил яркое представление для туристов: видеоДругие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять