В Сумах произошел выброс опасного вещества: людей просят закрывать окна

Сумы в ночь с 19 на 20 июля затянуло неприятным запахом, горожане начали бить тревогу. Как выяснилось, не зря – в пригороде произошел выброс опасного токсичного вещества "одорант".

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Об этом в своем Facebook рассказал заместитель местного городского головы Александр Журба.

"По предварительной информации, около села Анновка произошел выброс одоранта – вещества, добавляемого к природному газу, является токсичным веществом 2 класса опасности с характерным запахом. Низкие концентрации (около 4 миллионных долей) вызывают раздражение кожи и глаз, головную боль, тошноту, замедление дыхания", – написал чиновник.

В связи с ситуацией он призвал горожан по возможности закрыть окна и увлажнять воздух в помещении.

"В случае ухудшения самочувствия – обратитесь за помощью к врачу", – добавил Журба.

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Отметим, что одорант – это вещество, которое добавляют к газу, чтобы придать ему сильного специфического запаха. Это нужно, чтобы в случае утечки можно было определить ее место.

Напомним, ранее в Армянске в оккупированном Россией Крыму произошел новый выброс химических веществ. Город окутал ядовитый туман, а поверхности покрылись каплями, вероятно, серной кислоты.

Детали катастрофы читайте в материале сайта "Сегодня": Химическая катастрофа в Крыму: главные подробности, версии и угрозы.

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