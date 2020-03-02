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В Сумах собака спасла хозяйку, которая провалилась в погреб

2 марта, 05:04

Руслан Ровик

Благодаря домашней любимице пожилая женщина оперативно получила помощь спасателей

В Сумах собака спасла свою хозяйку, которая упала в погреб, глубиной в три метра.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"Спасателям поступило сообщение о том, что в Сумах, на территории частного домовладения, на дно трехметрового погреба упала женщина 1960 года рождения", - говорится в сообщении.

Как стало известно, инцидент произошел, когда под женщиной сломалась лестница, ведущая в погреб. Ее дочь, которая была снаружи и собиралась на работу, не услышала криков о помощи, однако хозяйку услышала собака по кличке Баффи, которая и подала дочке "сигнал бедствия".

"Собака вовсю привлекала к себе внимание и показывала, что нужно идти за ней. Уже через считанные минуты, благодаря Баффи, женщина была в сарае, со дна погреба которого доносился голос ее мамы", - подчеркнули спасатели.

Бойцы ГСЧС, используя специальное снаряжение, оперативно подняли женщину на поверхность и передали ее медикам.

Напомним, ранее в Днепропетровской области пожилая женщина упала в погреб и не смогла позвать на помощь. Только чудом ее нашли и вызвали спасателей, которые извлекли ее на поверхность и передали медикам.

Также мы сообщали о том, как в Днепре разбили коллектор, чтобы спасти собаку.В службу спасения позвонил прохожий, который заметил животное в ловушке. Собаку из коллектора вытаскивали пятеро спасателей. Сейчас пес вполне здоров и невредим.

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собака Сумы спасение погреб ГСЧС

Источник: Сегодня

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