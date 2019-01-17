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В Сумах ученый создал необычные стаканчики для кофе

Сегодня, 15:12

Мужчина уже не впервые экспериментирует с пищевыми отходами и работает над созданием экологически чистой посуды

В Сумах ученый создал необычные стаканчики для кофе Другие регионы Мужчина уже не впервые экспериментирует с пищевыми отходами и работает над созданием экологически чистой посуды

В Сумах ученый в лаборатории местного аграрного университета разработал стаканчики для кофе из самого кофе. Для первых экспериментов доцент кафедры пищевых технологий Дмитрий Бидюк попросил жмых в ближайшей кофейне.

"Мы разработали принцип, который предусматривает использование любых пищевых отходов в составе стаканчиков. Это означает, что можно использовать не только кофейный жмых, но и все остальное", – рассказал "Сегодня" ученый.

По его словам, в отличие от пластиковых и бумажных стаканчиков, которые не разлагаются в окружающей среде, его изобретение полностью разлагается. Кроме того, стаканчик можно использовать еще и как скраб для тела, так как его поверхность – шероховатая.

Отметим, что Дмитрий Бидюк уже не впервые экспериментирует с пищевыми отходами и работает над созданием экологически чистой посуды и упаковок. Он уже изобрел одноразовую посуду, который можно съесть, замочив как лапшу. Также мужчина создал искусственное сало для веганов. Теперь ученый хочет делать тару из других отходов, например, отрубей или ореховой скорлупы.

Ранее украинские разработчики создали необычную посуду для популярного напитка. Кофе наливают в вафельные стаканы и закрывают вафельной же крышкой.

Кроме того, в Украине разработали одноразовую эко-посуду из кукурузы и зубные щетки из целлюлозы.

кофе, отходы, сумы, стаканчики

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