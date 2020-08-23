В Сумах ужесточили карантин: какие ввели ограничения

Сумы отнесли в "желтую" зону карантина. В связи с этим в городе усилили ограничения. Об этом сообщила пресс-служба Сумского городского совета.
Согласно данным горсовета, в городе будут действовать такие правила:
- хостелы будут закрыты, проведение массовых мероприятий ограничено. Жильцы многоэтажек могут приходить на собрания только в масках и при соблюдении дистанции.
- в учреждениях культуры помещения могут быть заполнены людьми только на 50%;
- запрещено посещать дома престарелых и учреждения социальной защиты;
- остановлена работа развлекательных заведений, ночных клубов, а также заведений общественного питания с 24:00 до 07:00;
- запрещена торговля в неустановленных местах и без соответствующего разрешения;
- в общественном транспорте люди должны занимать только сидячие места и быть в масках;
- тренировки и выступления профессиональных команд можно проводить при отсутствии зрителей;
- работа детских аттракционов также ограничена.
Напомним, за прошлые сутки в Украине зафиксировали 1987 новых больных . Теперь в стране уже почти 105 тысяч зараженных коронавирусом. За вчерашний день было проведено 22 783 тестирования, из них 15 275 методом ПЦР и 7508 ИФА тестов. За прошедшие сутки больше всего случаев коронавируса выявлено в Киеве – 307, в Черновицкой области – 213, Ивано-Франковской области – 174.
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