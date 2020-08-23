В Сумах ужесточили карантин: какие ввели ограничения

В общественный транспорт не будут пускать стоячих пассажиров

Сумы отнесли в "желтую" зону карантина. В связи с этим в городе усилили ограничения. Об этом сообщила пресс-служба Сумского городского совета.

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Согласно данным горсовета, в городе будут действовать такие правила:

- хостелы будут закрыты, проведение массовых мероприятий ограничено. Жильцы многоэтажек могут приходить на собрания только в масках и при соблюдении дистанции.

- в учреждениях культуры помещения могут быть заполнены людьми только на 50%;

- запрещено посещать дома престарелых и учреждения социальной защиты;

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- остановлена работа развлекательных заведений, ночных клубов, а также заведений общественного питания с 24:00 до 07:00;

- запрещена торговля в неустановленных местах и ​​без соответствующего разрешения;

- в общественном транспорте люди должны занимать только сидячие места и быть в масках;

- тренировки и выступления профессиональных команд можно проводить при отсутствии зрителей;

- работа детских аттракционов также ограничена.

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Напомним, за прошлые сутки в Украине зафиксировали 1987 новых больных . Теперь в стране уже почти 105 тысяч зараженных коронавирусом. За вчерашний день было проведено 22 783 тестирования, из них 15 275 методом ПЦР и 7508 ИФА тестов. За прошедшие сутки больше всего случаев коронавируса выявлено в Киеве – 307, в Черновицкой области – 213, Ивано-Франковской области – 174.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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