В Сумах задержали женщину-адвоката, которая "минировала" суды

Женщина несколько месяцев сообщала о минированиях судебных инстанций

/ Фото: СБУ

В Сумах сотрудники Службы безопасности Украины задержали женщину-адвоката, которую подозревают в телефонных "минированиях" судов.

Как заявили в СБУ, женщина на протяжении нескольких месяцев отправляла ложные сообщения о "минировании" зданий судов, а также Центра предоставления административных услуг.

Силовики задержали подозреваемую после очередного телефонного "минирования" здания суда. В ходе обысков по месту ее жительства были изъяты несколько мобильных телефонов и сим-карты различных операторов с доказательствами ее противоправной деятельности.

Задержанной уже сообщили о подозрении по статье "заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями, совершенное повторно".

Напомним, ранее мы сообщали о том, как житель Киевской области "заминировал" Дарницкий железнодорожный вокзал из-за того, что его якобы не захотели пропустить без очереди к кассе.

Ранее также в здании ЦИК искали взрывчатку. Соответствующая служба Управления государственной охраны проверила помещения здания на предмет присутствия взрывоопасных предметов, а взрывотехническая служба МВД – прилегающей территории.

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