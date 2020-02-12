Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,42
26,62

В Сумах задержали женщину-адвоката, которая "минировала" суды

12 февраля, 03:06

Женщина несколько месяцев сообщала о минированиях судебных инстанций

/ Фото: СБУ

В Сумах сотрудники Службы безопасности Украины задержали женщину-адвоката, которую подозревают в телефонных "минированиях" судов.

Как заявили в СБУ, женщина на протяжении нескольких месяцев отправляла ложные сообщения о "минировании" зданий судов, а также Центра предоставления административных услуг.

Силовики задержали подозреваемую после очередного телефонного "минирования" здания суда. В ходе обысков по месту ее жительства были изъяты несколько мобильных телефонов и сим-карты различных операторов с доказательствами ее противоправной деятельности.

Задержанной уже сообщили о подозрении по статье "заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями, совершенное повторно".

Напомним, ранее мы сообщали о том, как житель Киевской области "заминировал" Дарницкий железнодорожный вокзал из-за того, что его якобы не захотели пропустить без очереди к кассе.

Ранее также в здании ЦИК искали взрывчатку. Соответствующая служба Управления государственной охраны проверила помещения здания на предмет присутствия взрывоопасных предметов, а взрывотехническая служба МВД – прилегающей территории.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

СБУ адвокат Сумы минирование минер

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украине ударят жуткие морозы: каким областям не повезет
В Украине ударят жуткие морозы: каким областям не повезетУкраина
Снежная буря в Николаеве повалила деревья, повредила авто и остановила фуры (фото, видео)
Снежная буря в Николаеве повалила деревья, повредила авто и остановила фуры (фото, видео)Другие регионы
Полицейский обокрал одноклассников на встрече выпускников в Николаеве: видео
Полицейский обокрал одноклассников на встрече выпускников в Николаеве: видеоДругие регионы
В Николаевской области пропала 15-летняя девушка: фото и приметы
В Николаевской области пропала 15-летняя девушка: фото и приметыДругие регионы
ЧП в Виннице: 13-летнюю девочку напоили и хотели совратить в отеле
ЧП в Виннице: 13-летнюю девочку напоили и хотели совратить в отелеДругие регионы
Житель Николаева снял ролик о
Житель Николаева снял ролик о "бессмертных" пешеходах: видеоДругие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...