В Сумах людям запретили собираться больше двух человек и выходить из дома без нужды

В Сумах в связи с угрозой распространения коронавируса местные власти запретили горожанам выходить из дома без крайней необходимости и находиться на улице группами более двух человек.

Соответствующее решение было принято 28 марта исполнительным комитетом городского совета.

"В период с 28 марта и до момента окончания карантина на территории Сумской городской объединенной территориальной громады запрещено покидать место жительства, кроме разрешенных случаев", - говорится в решении.

Жителям разрешены поездки на работу, посещение аптек и продуктовых магазинов, оказание ритуальных услуг, ремонт компьютерной и бытовой техники.

Также разрешен выгул животных продолжительностью до 30 минут в день; посещение правоохранительных, судебных органов, пожилых людей, лиц с инвалидностью с целью обеспечения их продовольственными товарами.

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При этом запрещено выходить из помещений без индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов).

Запрещено находиться на улицах группами более двух человек (кроме случаев, когда взрослые сопровождают детей, пожилых людей, лиц с инвалидностью; пребывания в общественном транспорте, передвижения группы членов семьи).

Детям до 14 лет нельзя находиться на улице без сопровождения взрослых, а детям в возрасте от 14 до 18 лет – без ведома родителей или опекунов. Запрещено также находиться на улицах детям в возрасте от 14 до 18 лет после 20:00 без сопровождения взрослых.

Запрещено курить, принимать пищу или напитки в местах общего пользования, в том числе, в парках, скверах, лесопарковых зонах, прибрежных полосах.

Лицам, которые во время карантина находятся на рабочих местах, также запрещается без крайней необходимости покидать помещение, где они работают.

Также, при выходе на улицу каждое лицо должно иметь при себе документы, удостоверяющие личность (для детей – свидетельство о рождении). По требованию сотрудников полиции лицо обязано предъявить эти документы, а также сообщить свое место жительства и цель выхода на улицу.

На улицах горожанам предписано находиться на расстоянии не менее двух метров друг от друга. За нарушение правил предусмотрена административная ответственность.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские власти договорились с отелями о возможности организации в них мест для обсервации.

А Минздрав предлагает "стучать" на нарушителей самоизоляции в Украине, которые недавно вернулись из-за границы.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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