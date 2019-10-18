В Сумской области две несовершеннолетние девушки утопили котов в колодце

Реклама

Видео содержит шокирующие кадры. Не рекомендуется к просмотру людям со слабой психикой и беременным, а также лицам, моложе 18 лет.

Шокирующее видео обнародовали пользователи одной из социальных сетей. На нем две несовершеннолетние девушки топят в колодце котов.

Почему это произошло, что спровоцировало такое поведение девушек, и какое наказание могут получить виновные – искали ответ корреспонденты "Сегодня".

На видео виден глубокий колодец в селе под Сумами. Улыбающиеся девушки держат на руках рыжего и серого котов, пересматриваются и советуются.

"Бросаем?", – спрашивает одна из девушек. "Давай!" – отвечает другая.

Девушка, у которой на руках серый кот, начала заносить его над пропастью колодца, на мгновение задумалась, и на прощание нежно поцеловала кота. За миг животные несколько метров летят в глубокий колодец ко дну — слышно, как их тела ударяются о воду.

Далее видеозапись обрывается, а ночью появляется в интернете. Запись видят сотни тысяч людей, возмущенных убийством животных.

Утром город Сумы встал. Жители города вышли на пикет под училище строительства и дизайна, где на первом курсе учатся девушки.

"Сначала животное, потом собственный ребенок!", – скандируют участники пикета.

Люди требовали исключить девушек из учебного заведения.

"Психологи, директор, как мы считаем, в этом виноваты", – говорит организатор акции против жестокого обращения с животными Георгий Воронин.

Пользователи соцсетей установили, что девушек зовут Марина Заика и Диана Клименко. Обоим по 15 лет, они учатся на парикмахеров.

В училище говорят — за полтора месяца обучения жестокости за девушками не заметили.

"Это нас всех поразило. Сначала мы их ждем в учебном заведении, их родителей. Будем общаться, они ли это сделали, а уже потом будем принимать решения", – говорит заместитель директора Сумского училища строительства и дизайна Виктория Ткаченко.

"Мы видели еще видео, они на уроке снимали видео непристойного характера. Где она подымала кофту и показывала грудь", – говорит одна из учащихся училища Анастасия.

Пока в Сумах длился пикет, в селе Скляривцы, где девушки и топили котов, из колодца поднимали трупы животных.

"Сейчас будем смотреть, выкачаем воду", – говорит работник предприятия по благоустройству Николай Гливенко.

В колодец опускают ковш и вытягивают погибших котов.

По словам соседей, утоплены коты принадлежали одной из фигуранток видео – брюнетке Диане Клименко. Девушку и ее старшего брата воспитывает тетя-опекунша. Мать – на заработках за рубежом, в селе ее не видели давно.

"Мать то ли в Турции, то ли где она там… Это уже второй или третий раз ребенка бросила", – говорит местный житель Виктор. "Вы здесь матери не видели?" "Года три или лет пять назад видел", – отвечает Виктор.

Старший брат Дианы встречает журналистов бранью и камнями.

"Что ты приехала снимать?", – кричит брат Дианы.

Соседи о Диане говорят только хорошее.

"Вроде ничего такая девочка, хорошая, красивая, а что у нее такое произошло, не знаю", – говорит соседка Дианы.

Пообщаться с родственниками другой участницы убийства животных не удалось. Квартира на окраине Сум – закрыта.

Не были ли девушки в тот момент под воздействием химических веществ – возникает вопрос у психолога, которая пересмотрела видео. Если нет, то подростки, вероятно, пытались привлечь к себе внимание, ведь поступок снимали на видео и выложили в соцсеть. Не исключено, что девушки тоже страдали – были жертвами издевательств или травли.

"Ребенок, который познал боль в своей жизни, более склонен к тому, чтобы эту боль затем воспроизводить в своей жизни, компенсировать, но уже не с позиции жертвы, а с позиции силы. Поэтому не всегда эти дети заслуживают нашего осуждения. Это может быть криком о помощи! Это какой-то такой фактор – "обратите на меня внимание", происходит нечто нетипичное, ненормальное", – объясняет психолог Лилия Синипастил.

Более десяти приговоров живодерам вынесли суды в Украине за последние два года, говорит юрист Александр Дульский. Однако, говорит, сидят не все – большинство отбывает наказание условно.

"Судебная практика и практика судов в Украине за последние годы свидетельствует о том, что наверное, общество не приспособлено к тому, что за такие преступления надо сажать в тюрьму, и большинство приговоров заканчивается условными сроками наказания", – говорит юрист Александр Дульский.

Полиция установила и третьего участника – того, кто снимал преступление на видео. Его уже опросили. За убийство двух котов девушек могут заключить в тюрьму на восемь лет.

Напомним, в Антарктиде украинцы провели акцию с призывом остановить издевательства над животными на притравочных станциях и в дельфинариях. Из-за разницы во времени марш на станции "Академик Вернадский" решили провести немного раньше.

Кроме этого, мы писали, что в Днепропетровской области волонтеры спасли от голодной смерти три десятка коз – животных выкупили у хозяина, который закрыл их в сарае, чтобы они не ели соседских овощей. Коз привезли в приют села Малозахарино, они были худыми и крайне голодными.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram