В Сумской области горе-мать родила ребенка в уличном туалете и похоронила его во дворе

В Сумской области полицейские установили личность женщины, которая оставила своего новорожденного ребенка в выгребной яме.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, инцидент произошел в одном из сел Середина-Будского района еще в начале сентября этого года. Местная жительница, скрыв свою беременность, родила ребенка в домашнем уличном туалете и оставила его в нечистотах.

На следующий день после родов она вместе со своим знакомым тайком похоронила новорожденного. Местные полицейские установили этот факт и открыли уголовное производство.

Выяснилось, что женщине 35 лет, она злоупотребляет спиртными напитками, ведет антиобщественный образ жизни. Это первый ее ребенок. По словам самой женщины, кто отец малыша – она ​​не знает. И сам ребенок ей не нужен.

Полицейским женщина рассказала, что о своей беременности узнала на последних сроках. Родная сестра, приезжала к ней в гости, обратила внимание на размер и характерные шевеление ее живота.

Свое "интересное" положение женщина скрывала от односельчан до последнего, объясняя свою полноту болезнью печени.

В день родов ей стало плохо и очень захотелось в туалет. Там она и родила, оставив малыша в выгребной яме. А уже на следующий день обратилась за помощью к своему 61-летнему знакомому. Он достал из нечистот неживое дитя. И вместе они похоронили его напротив двора женщины.

"Об этом факте наши сотрудники узнали от местного населения. Несмотря на объяснения женщины, односельчане догадывались о ее беременности. Когда большой живот внезапно исчез, а ребенка никто так и не увидел – это вызвало у них определенные подозрения", – рассказал начальник Середина-Будского отделения полиции Сергей Титенко.

Правоохранители провели проверку и обнаружили, что женщина на соответствующий учет к медикам не становилась. А общение с ней и ее знакомым подтвердило мнение местных жителей.

Сейчас полицейские изъяли остатки ребенка и направили их на экспертное исследование. По данному факту возбуждено уголовное производство по статье "умышленное убийство".

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