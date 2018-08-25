В Сумской области мотоциклист наехал на прохожих: есть жертвы

В селе Спасское Сумской области в субботу, 25 августа, 19-летний водитель с признаками алкогольного опьянения совершил смертельное ДТП. В результате аварии одна из пострадавших скончалась от полученных травм в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Сумской области.

Предварительно установлено, что, управляя мотоциклом, он не выбрал безопасную скорость движения и совершил наезд на прохожих, которые шли по улице села.

"Сегодня, 25 августа, около трех часов ночи, в полицию поступило сообщение, что в с. Спасское Кролевецкого района произошло ДТП с пострадавшими. На момент приезда сотрудников полиции пострадавшие молодые женщины и несовершеннолетняя девушка уже были госпитализированы в местную больницу. Водитель транспортного средства оставил место происшествия. Во время осмотра территории полицейские обнаружили обломки его мотоцикла", - говорится в сообщении.

В полиции сообщили, что одной из пострадавших 14 лет. У нее диагностировали ушиб головы. Другая, 1980 г. р., получила телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы. А вот жизнь третий женщине, 1988 г. р., медикам спасти не удалось.

Начальник Кролевецкого отделения полиции Олег Перевод сообщил, что личность водителя установили. Парень является уроженцем соседнего села, а проживает и работает в Киеве.

"Весь личный состав нашего отделения был задействован на розыск водителя. На одной из улиц села внимание полицейских привлек молодой человек, который вел в руках мотоцикл. Транспортное средство было с характерными для ДТП повреждениями. А сам водитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Как выяснилось, это 19-летний уроженец соседнего села, который сейчас проживает и работает сварщиком на одной из фирм в Киеве", – рассказал Олег Переход.

В полиции по данному факту открыли уголовное производство по ст. 286 ч. 2 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения лицом управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего". Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Луганской области произошло ДТП по вине несовершеннолетнего, который превысил скорость и не справился с управлением.

Также под Киевом на Новоирпенской трассе произошло смертельное ДТП. От мощного удара обломки разлетелись на десятки метров, а участников аварии приехали вырезать из искореженных автомобилей спасатели ГСЧС.

Напомним, только за первое полугодие 2018 года в ДТП в Украине погибли 1237 человек, пострадали 12,8 тыс. Всего за январь-июнь произошло больше 68 тыс. аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тыс. ДТП.