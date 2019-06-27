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В Сумской области на экс-мера Конотопа совершили покушение

27 июня, 09:21

Сейчас мужчина находится в реанимации

Фото: Pixabay

В Сумской области неизвестные напали и жестоко избили бывшего мэра Конотопа Артема Семенихина. Полиция расследует нападение как покушение на убийство, сообщили в пресс-службе полиции региона.

На Семенихина напали сегодня около часа ночи, когда мужчина возвращался домой. Пострадавшего доставили в больницу. Сейчас он находится в реанимационном отделении.

Фото: Елена Сердюк, Facebook

"Полицейские квалифицировали произошедшее как "покушение на убийство" и уже открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 УК Украины", - говорится в сообщении.

Также в полиции отметили, что Семенихин является кандидатом в народные депутаты Украины по 160 одномандатному избирательному округу, самовыдвиженец.

Напомним, ранее в Каменском правоохранители оперативно разыскали и задержали подозреваемых в покушении и на местного общественного активиста Евгения Найду.

Также мы сообщали, что все обвиняемые в совершении покушения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк признали свою вину. Все пятеро подтвердили свое согласие на заключение сделки со следствием.

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Тег нападение, мэр, покушение, полиция, конотоп, сумская область

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