Покушение на активиста в Каменском: полиция задержала двух подозреваемых

Во время стрельбы ранения получили двое прохожих

Фото: ГУНП в Днепропетровской области.

В Каменском правоохранители оперативно разыскали и задержали подозреваемых в покушении и на местного общественного активиста Евгения Найду. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области.

Как сообщили в полиции, по получения информации о стрельбе в городе и прилегающих районах был введен оперативный план "Сирена", а на розыск и задержание злоумышленников были ориентированы все патрули.

"Полицейские установили и остановили разыскиваемый автомобиль в г. Днепр. В машине находились злоумышленники – 33-летний житель Криничанского района и 31-летний житель Харьковской области", – рассказали в полиции.







Напомним, покушение на активиста произошло 20 апреля около 16:30 в центре города. Злоумышленники с автомобиля четыре раза выстрелили в сторону 33-летнего мужчины. Кроме того, в результате стрельбы пострадали двое прохожих – 60-летняя женщина и 55-летний мужчина. Пострадавших госпитализировала "скорая".

"Мужчин задержали в порядке ст. 208 УПК. На следующий день по согласованию с местной прокуратурой им сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции и отметили, что подозреваемым уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Отметим, что Найда является председателем общественной организации "Рух Громадська Варта". В 2015 году баллотировался на пост мэра Каменского.

Кроме того, не так давно две группы активистов устроили "разборки" со стрельбой возле пункта весового контроля "Дачное", расположенный на киевской трассе при въезде в Одессу. А в Полтаве трое мужчин средь бела дня устроили на улице драку со стрельбой.

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