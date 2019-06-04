Убийство Гандзюк: пятеро обвиняемых признали себя виновными

Екатерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года

Екатерина Гандзюк. Фото: facebook.com/uakateryna.

Все обвиняемые в совершении покушения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк признали свою вину. Об этом заявили на заседании в Покровском райсуде Днепропетровской области, сообщает "Радио Свобода".

Согласно обвинению, организатор нападения Сергей Торбин по заказу лиц, имена которых не назывались, склонил других обвиняемых – Никиту Грабчука, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского и Виктора Горбунова – к участию в покушении. Все пятеро обвиняемых на вопрос судьи Елены Черной ответили, что признают свою вину и подтвердили свое согласие на заключение сделки со следствием.

Напомним, Екатерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, женщина получила химические ожоги более 30% тела. По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых.

7 мая 2019 года ГПУ направила в суд обвинительный акт в отношении пяти фигурантов дела об убийстве активистки – Никиты Грабчука, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского, Сергея Торбина и Виктора Горбунова.

Также по делу об убийстве активистки фигурирует ранее судимый гражданин Алексей Левин, председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и тогдашний помощник народного депутата от "БПП" Николая Паламарчука Игорь Павловский.

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