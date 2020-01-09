В Сумской области нашли мешки с телами убитых котов и собак

Фото: pixabay.com

В Сумской области обнаружили жуткие находки – мешки с убитыми котами и собаками. На телах животных были ножевые ранения.

В пресс-службе местной полиции рассказали, что оба события произошли в Шостке. Сначала полицейские нашли два мешка с телами собак, а позже еще с один – с мертвыми котами. Находки обнаружили на одной из мусорных площадок города.

"Мы наладили коммуникацию и сейчас сотрудничаем с волонтерами одного из местных обществ по защите животных. И призываем неравнодушных граждан сообщать в полицию по спецлинии "102" любую информацию, которая поможет в розыске злоумышленника, чтобы привлечь его к ответственности и не допустить подобного в дальнейшем", – рассказал временно исполняющий обязанности начальника Шосткинского отдела полиции Сергей Каверсун.

Кроме этого, в разных районах города были найдены окровавленные тела котов.

Ранее мы писали, что в Черкассах мужчина приютил в своей машине собаку, которую бывшие хозяева бросили на произвол судьбы.

Не так давно постоянный участник акций в защиту животных Виталий Дейнега рассказал в комментарии сайту "Сегодня", почему важно защищать животных.

Кроме того, ранее ученые рассказали, каких болезней поможет избежать наличие собаки в доме.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram